NFL heute live im Free-TV, Livestream & Ticker: Showdown für Bucs, Lions vs Rodgers

Die reguläre Saison der NFL biegt auf die Zielgerade ein: In Woche 16 stehen am Sonntag einige spannende Duelle im Kampf um die Playoffs auf dem Programm.

Unter anderem kommt es zum Showdown in der NFC South zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Carolina Panthers. Beide Teams stehen bei sieben Siegen und sieben Niederlagen und kämpfen um die Spitze der Division.

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+, DAZN

Das Duell der Bucs mit den Panthers geht um 19 Uhr deutscher Zeit über die Bühne. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN überträgt die Partie.

NFL live: RTL zeigt Steelers gegen Lions

Der Free-TV-Sender RTL zeigt zeitgleich die Partie zwischen den Los Angeles Chargers und den Dallas Cowboys. Hier sind die Vorzeichen gänzlich unterschiedlich.

Die Chargers (10-4) können ihr Ticket für die Playoffs mit einem Sieg sichern - immer vorausgesetzt, die Houston Texans oder die Indianapolis Colts verlieren. Die Playoff-Chancen der Cowboys sind derweil nur noch rein theoretischer Natur.

Im späten Spiel des Sonntagabends widmet sich RTL der Partie zwischen den Pittsburgh Steelers und den Detroit Lions. Beide Teams haben hier noch keine Chance auf einen direkten Einzug in die Postseason.

Die Steelers um Quarterback-Superstar Aaron Rodgers führen die AFC North an (8-6), die Lions um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown liegen mit derselben Bilanz lediglich auf Platz drei der NFC North. Gespielt wird um 10.25 Uhr.

NFL-Playoffs: Machen die Jaguars das Ticket klar?

DAZN zeigt um diese Uhrzeit das Spiel der Denver Broncos bei den Jacksonville Jaguars. Die Broncos, die erst zwei Spiele verloren haben, sind bereits sicher in den Playoffs. Die Jags sind dem Ticket als Tabellenführer der AFC South sehr nahe. Sie brauchen einen Sieg und gleichzeitig eine Niederlage von Houston oder Indianapolis.