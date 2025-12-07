NFL heute live mit Packers - Bears, Jaguars - Colts im Free-TV bei RTL und im Livestream

SPORT1 07.12.2025 • 16:00 Uhr Die NFL kommt den Playoffs immer näher. Am Sonntag stehen unter anderem zwei wichtige Divisions-Duelle an.

Woche 14 in der NFL: Die Playoffs rücken immer näher und auch am Sonntag stehen wieder wichtige Spiele auf dem Programm. Zu einem wichtigen Divisions-Duell kommt es zwischen den Jacksonville Jaguars und den Indianapolis Colts. RTL überträgt die Partie live ab 19 Uhr.

Dabei geht es für die Colts darum, eine irre Pleitenserie zu beenden, denn Indianapolis hat seit elf Jahren nicht mehr in Jacksonville gewonnen. Beide Teams stehen bei 8:4, der Sieger des direkten Duells steht also auch an der Spitze der AFC South.

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+, DAZN

NFL-Kracher Packers vs. Bears LIVE im Free-TV

Um 22.25 Uhr kommt es dann zum nächsten Divisions-Kracher, denn die Green Bay Packers (7:4:1) treffen auf die Chicago Bears (8:3). Beide Teams kämpfen um den Divisionssieg in der NFC North. RTL überträgt auch diese Partie live im Free-TV.