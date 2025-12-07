NFL heute live mit Packers - Bears, Jaguars - Colts im Free-TV bei RTL und im Livestream

Woche 14 in der NFL: Die Playoffs rücken immer näher und auch am Sonntag stehen wieder wichtige Spiele auf dem Programm. Zu einem wichtigen Divisions-Duell kommt es zwischen den Jacksonville Jaguars und den Indianapolis Colts. RTL überträgt die Partie live ab 19 Uhr.
NFL: Packers-Kracher gegen Chicago
Die NFL kommt den Playoffs immer näher. Am Sonntag stehen unter anderem zwei wichtige Divisions-Duelle an.
Dabei geht es für die Colts darum, eine irre Pleitenserie zu beenden, denn Indianapolis hat seit elf Jahren nicht mehr in Jacksonville gewonnen. Beide Teams stehen bei 8:4, der Sieger des direkten Duells steht also auch an der Spitze der AFC South.
So können Sie die NFL live verfolgen:
- TV: RTL
- Stream: RTL+, DAZN
NFL-Kracher Packers vs. Bears LIVE im Free-TV
Um 22.25 Uhr kommt es dann zum nächsten Divisions-Kracher, denn die Green Bay Packers (7:4:1) treffen auf die Chicago Bears (8:3). Beide Teams kämpfen um den Divisionssieg in der NFC North. RTL überträgt auch diese Partie live im Free-TV.
Hinzu kommt es noch zu den Topspielen zwischen den Buffalo Bills und Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens und Pittsburgh Steelers (jeweils 19 Uhr) sowie Kansas City Chiefs und Houston Texans (Mo., 2:20).