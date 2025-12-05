NFL: Lions gewinnen bei St. Browns Blitz-Comeback

SID 05.12.2025 • 05:49 Uhr Die Detroit Lions feiern im Playoff-Rennen einen wichtigen Sieg. Amon-Ra St. Brown gibt nur eine Woche nach seiner Verletzung sein Comeback.

Beim Blitz-Comeback von Amon-Ra St. Brown haben die Detroit Lions im Playoff-Rennen der NFL einen immens wichtigen Sieg gefeiert.

Der deutsche Wide Receiver, der erst vor einer Woche an Thanksgiving eine Knöchelverletzung erlitten hatte, gewann mit seinem Team 44:30 gegen die formstarken Dallas Cowboys. Für Detroit war es der achte Sieg aus nun 13 Spielen.

St. Brown, der erst kurz vor dem Spiel für fit erklärt wurde und die Woche über nicht trainiert hatte, war gewohnt viel ins Passspiel eingebunden. Er sorgte für 92 Yards Raumgewinn, blieb selbst aber ohne Touchdown. Erneut überragend spielte Runningback Jahmyr Gibbs, der die Offense der Lions mit drei Touchdowns trug.

NFL: Herber Rückschlag für die Cowboys

Für Dallas, das die vergangenen drei Spiele gewonnen und dabei unter anderem die letzten beiden Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles geschlagen hatte, war es ein herber Rückschlag im Kampf um die Playoffs.