NFL: Massive Quarterback-Not bei den Packers

SPORT1 22.12.2025 • 00:05 Uhr Packers nach Overtimepleite gegen Bears im QB Dilemma. Love im Concussion Protocol Willis Schulter angeschlagen LaFleur vor Ravens Spiel ratlos.

Die Green Bay Packers haben nach der Overtime-Pleite gegen die Chicago Bears ein massives Quarterback-Problem. Starter Jordan Love befindet sich nach einem harten Treffer im Concussion-Protokoll, sein Backup Malik Willis laboriert an einer Schulterverletzung.

Damit droht Head Coach Matt LaFleur vor dem Heimspiel gegen die Baltimore Ravens ohne fitten Spielmacher dazustehen.

„Das ist ein Prozess, der mehrere Tage dauert“, erklärte Headcoach LaFleur mit Blick auf die Gehirnerschütterung von Love. Willis war gegen die Bears im zweiten Viertel aufs Feld gekommen.

Auch der Backup ist verletzt

Doch der Backup zog sich kurz vor Ende der regulären Spielzeit bei einem Sack von Montez Sweat eine Blessur an der Wurf­schulter zu. „Er ist ziemlich angeschlagen“, sagte LaFleur. „Das ist eine echte Geschichte, wir müssen täglich schauen, wo er steht. Das verkompliziert alles zusätzlich.“

Brisant: Green Bay hatte am Samstag keinen dritten Quarterback im Kader. Rookie Clayton Tune steht nur im Practice Squad und war nicht spielberechtigt. Als Notlösung hätten Running Back Josh Jacobs oder Wide Receiver Jayden Reed einspringen müssen. „Es ist gut, solche Jungs in der Hinterhand zu haben“, so LaFleur, doch verlassen will er sich darauf nicht.

Mit neun Siegen, fünf Niederlagen und einem Unentschieden liegen die Packers in der NFC North hinter den Bears, die nun elf Erfolge und vier Pleiten vorweisen.