Rodgers hält Steelers auf Playoff-Kurs

SID 16.12.2025 • 06:35 Uhr Quarterback-Oldie Aaron Rodgers wirft beim Sieg der Pittsburgh Steelers gegen Miami zwei Touchdown-Pässe.

Footballstar Aaron Rodgers hält die Pittsburgh Steelers in der NFL auf Playoff-Kurs.

Der Quarterback führte sein Team mit zwei Touchdown-Pässen zum 28:15 gegen die Miami Dolphins. Die Steelers führen die AFC North drei Spieltage vor Schluss mit 8:6 Siegen an.

NFL-Star Rodgers wollte „Teil von etwas Besonderem“ sein

„Das ist der Grund, warum ich zurückkommen wollte - um Teil von etwas Besonderem zu sein“, sagte der 42-Jährige, der nach zwei enttäuschenden Spielzeiten mit den New York Jets für ein Jahr in Pittsburgh unterschrieben hatte, „wir spielen bedeutende Spiele, wir führen die Division mit einem Spiel an - es gibt noch viel, wofür wir spielen können.“

Rodgers, der in 18 Jahren bei den Green Bay Packers mit dem Super-Bowl-Triumph 2010 zur Legende wurde, brachte 23 von 27 Pässen an den Mitspieler und kam auf 224 Yards ohne Interception.