NFL-Star Kelce flippt aus: „Verdammter Idiot!“

SPORT1 01.12.2025 • 08:30 Uhr Ein Halloween-Fan sorgt für den Ausraster des ehemaligen NFL-Stars Jason Kelce – „Verdammter Idiot“, lässt er sich vernehmen. Jetzt sorgt diese Anekdote für Diskussionen in den USA.

Jason Kelce, der charismatische Ex-Center der Philadelphia Eagles, hat in den USA aktuell für Gesprächsstoff gesorgt – nicht etwa wegen sportlicher Leistung, sondern wegen einer humorvollen, aber deutlichen Bemerkung über Halloween-Fans.

Ehemaliger NFL-Star Kelce poltert über Halloween-Kostüm

Auf dem „New Heights“-Podcast, in dem Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Travis wöchentlich über Sport, Familie und Alltag plaudert, kam das Thema Halloween zur Sprache. Jason sprach mit unverblümter Offenheit darüber, dass er es für wichtig hält, Kinder an Halloween zu erschrecken – eine Tradition, die er selbst als „eine gute Sache“ bezeichnete und auf eigene Erfahrungen als Sohn zurückführte.

Doch der Höhepunkt war seine Reaktion auf Fans, die sich offenbar zu sehr in die Halloween-Rolle stürzen: „Verdammter Idiot!“, polterte Kelce – augenscheinlich über einen Fan, der sich als er selbst verkleidet hatte. Die spontane Bemerkung verdeutlicht seinen Humor – roh, ehrlich, aber mit einem Augenzwinkern.

Football-Star und Vater mit Humor

Die Szene zeigt einmal mehr, wie Kelce persönliche Vater-Erlebnisse mit scharfzüngigem Humor kombiniert – zum Beispiel wenn er sich selbst als Kristoff verkleidet, weil seine Töchter Elsa spielen wollen, oder wenn er Makeup bei seinen kleinen Mädchen strikt ablehnt.

Kalauerhaft, aber auch ein wenig lehrreich – Kelce zeigt, dass Halloween kein Wettbewerb um die beste Verkleidung ist, sondern ein Familienmoment, bei dem Respekt und Spaß Hand in Hand gehen sollten.

Kelce-Familie: Publikumsliebe trotz polternder Worte

Die Fans in Deutschland und den USA feiern den „groben Charme“ von Kelce – gerade weil selten ein Sportler so direkt und gleichzeitig nahbar ist. Diese „Verdammter Idiot“-Bemerkung verbreitet sich aktuell viral, nicht etwa als Skandal, sondern als weiterer Beitrag zu Kelces Image als knallharter, aber liebevoller Familienvater.