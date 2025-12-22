NFL: Superstar schlägt Fan - Liga prüft Strafe

DK Metcalf hat die Nerven verloren und für einen heftigen Eklat in der NFL gesorgt. Der Superstar der Pittsburgh Steelers schlug gegen Ende des zweiten Viertels einen Fan in der ersten Reihe.
Superstar schlägt Fan
Der Zuschauer, erkennbar an einer blauen Perücke, lehnte sich über das Geländer und soll Metcalf provoziert haben. Daraufhin reagierte der Wide Receiver mit einem Schlag mit der Faust in Richtung des Fans, bevor er sich abwandte und weiterspielte. Da die Offiziellen das Geschehen nicht sahen, wurde keine Strafe verhängt. Die NFL hat jedoch angekündigt, den Vorfall zu prüfen und mögliche Disziplinarmaßnahmen zu prüfen.
CBS-Regelanalyst Gene Steratore erklärte, dass eine Disqualifikation nur möglich ist, wenn Schiedsrichter das Verhalten live sehen. Da dies nicht der Fall war, konnte Metcalf nicht vom Feld verwiesen werden. Dennoch werde der Vorfall an die NFL‑Compliance weitergeleitet, die über mögliche Sanktionen entscheidet.
Metcalf, der in seiner ersten Saison bei den Steelers spielt und mit 808 Receiving Yards sowie sechs Touchdowns führender Receiver des Teams ist, kehrte unmittelbar nach dem Vorfall ins Spiel zurück. Die NFL wird voraussichtlich eine Geldstrafe verhängen - eine Spielsperre ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.
Der Vorfall ereignete sich in einem engen Duell mit Playoff-Bedeutung: Die Steelers (8‑6) kämpfen um die Spitze der AFC North, während die Lions ebenfalls um eine Wild‑Card‑Position ringen. Am Ende siegten die Steelers dramatisch mit 29:24.