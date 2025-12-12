Playoff-Alarm! Neues NFL-Konzept bei RTL

SPORT1 12.12.2025 • 13:07 Uhr Im Saison-Endspurt der NFL präsentiert der in Deutschland übertragende Sender ein neues Konzept.

In der Regular Season der NFL steht die heiße Endphase auf dem Programm. Mit dem Sieg der Atlanta Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bereits der 15. Spieltag eingeläutet.

Der immer größer werdenden Spannung angemessen, passt auch der in Deutschland für die Übertragung zuständige Sender RTL sein Konzept an.

Die NFL live im Free-TV bei RTL - und im Stream bei DAZN oder dem Game Pass

So präsentiert die TV-Anstalt ab dem kommenden Sonntag, 14. Dezember, ein neues Übertragungskonzept. „Playoff-Alarm“ heißt dieses und soll die Fans am Sonntagabend in die entscheidenden Momente des Rennens um die Postseason katapultieren.

Neues Konzept „Playoff-Alarm“

So wird zwar wie gewohnt ab 19 Uhr ein Spiel in voller Länge zu sehen sein, in Woche 15 ist es der Division-Showdown zwischen den New England Patriots und den Buffalo Bills. Währenddessen werden die beiden Kommentatoren Patrick Esume und Björn Werner aber auch immer wieder relevante Szenen anderer Partien und deren Auswirkungen auf das Playoff-Rennen einordnen.