Spektakuläre NFL-Rückkehr perfekt! Quarterback nach fünf Jahren Rente zurück

SPORT1 09.12.2025 • 20:27 Uhr Quarterback Philip Rivers kehrt überraschend in die NFL zurück. Die Indianapolis Colts holen den 44‑Jährigen aus der Rente.

Spektakuläres Comeback in der NFL! Die Indianapolis Colts haben auf ihrer Verletzungs-Misere reagiert und den 44‑jährigen Philip Rivers für ihr Practice Squad verpflichtet.

Starter Daniel Jones fällt mit einem Achillessehnenriss für die Saison aus, Backup Riley Leonard laboriert an einer Knieverletzung. Rivers absolvierte am Montagabend ein Workout und überzeugte laut Berichten mit solider Wurfleistung.

Rivers nach fünf Jahren Rente zurück in der NFL

Rivers, der 2020 seine Karriere beendete und zuletzt als High‑School‑Coach tätig war, kehrt damit fünf Jahre nach seinem Rücktritt in die Liga zurück.

Ob der ehemalige Star-Quarterback auch tatsächlich zum Einsatz kommt, ist noch offen. Die Colts stehen mit einer Bilanz von 8:5 im Playoff-Kampf unter Druck.

Gefährdet Rivers durch Rückkehr seinen Hall‑of‑Fame‑Status?

In den vier verbleibenden Partien gegen die Seahawks, die 49ers, die Jaguars und die Texans braucht es für eine Playoff‑Teilnahme dringend Siege.

Aber auch für den Quarterback selbst könnte ein möglicher Einsatz in der NFL von großer Bedeutung sein. Rivers ist aktuell Semifinalist für die Pro Football Hall of Fame Class of 2026.

Laut den Regularien der Ruhmeshalle bleibt seine Kandidatur bestehen, solange er nur im Practice Squad ist. Sollte er jedoch in den aktiven Kader befördert werden - selbst ohne Einsatz - würde die fünfjährige Wartefrist neu starten, womit seine nächste mögliche Wahl erst 2031 wäre.

Kann Rivers für Colts zum wichtigen Faktor werden?

Für die Colts könnte eine Rückkehr von Rivers in den aktiven Kader aber durchaus ein großer Vorteil sein. Er kennt das Offensivsystem des Teams bestens.