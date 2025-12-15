St. Brown kaum zu stoppen - doch die Lions verlieren

SID 15.12.2025 • 06:38 Uhr Dem Wide Receiver gelingen zwei Touchdowns, mit 164 Receiving Yards stellt der 26-Jährige einen persönlichen Saisonrekord auf.

Trotz einer Gala von Amon-Ra St. Brown haben die Detroit Lions in der National Football League den nächsten Rückschlag im Rennen um ein Playoff-Ticket kassiert.

Bei den Los Angeles Rams unterlag das Team um den glänzend aufgelegten Deutsch-Amerikaner mit 34:41 und muss weiter fürchten, den Sprung in die Postseason zu verpassen.

St. Brown gelangen zwei Touchdowns, mit 164 Receiving Yards stellte der 26-Jährige zudem einen persönlichen Saisonrekord auf. Dem Wide Receiver, der 13 von 18 Pässen fing, fehlt nur noch ein Touchdown, um seine bisherige Bestmarke aus der vergangenen Spielzeit einzustellen.

Durch den Sieg qualifizierten sich die Rams als erstes Team für die Playoffs, wenig später folgten die Denver Broncos. Das 34:26 gegen die Green Bay Packers war für den Klub aus der Mile High City schon der elfte Sieg in Serie. Quarterback Bo Nix warf vier Touchdown-Pässe.

NFL: Rivers-Comeback endet dramatisch

Bitter endete das Comeback von Philip Rivers. Der 44-Jährige, nach fünf Jahren aus dem Ruhestand zurückgekehrt, warf im Trikot der Indianapolis Colts wenige Sekunden vor Schluss eine Interception und besiegelte die 16:18-Niederlage bei den Sattle Seahawks. Indianapolis hatte den Quarterback unter der Woche engagiert, nachdem sich die Nummer eins Daniel Jones einen Achillessehnenriss zugezogen hatte.

Die Colts führten zwischenzeitlich 13:3, brachten den Vorsprung aber nicht nach Hause. Seattle blieb ohne Touchdown, Kicker Jason Myers sorgte mit sechs Field Goals (Klubrekord) für alle Punkte. Darunter war auch ein erfolgreicher Schuss aus 56 Yards bei 29 Sekunden Restspielzeit.