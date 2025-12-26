War es das für NFL-Legende Travis Kelce?

SPORT1 26.12.2025 • 08:51 Uhr Travis Kelce brilliert bei seinem womöglich letzten Heimspiel für die Kansas City Chiefs. Hängt die Legende ihre Football-Schuhe an den Nagel?

Travis Kelce lieferte in einem möglichen letzten Heimspiel seiner Karriere im Arrowhead Stadium eine beeindruckende Vorstellung.

Mit fünf Catches für 36 Yards war er der auffälligste Offensivspieler der Chiefs, die trotz der Abwesenheit von Patrick Mahomes und Gardner Minshew nur knapp mit 13:20 gegen die Broncos verloren. Besonders in den Schlussminuten zeigte er noch einmal seine Klasse - ein würdiger Auftritt in einer Saison, die für Kansas City enttäuschend verlief.

Der 36 Jahre alte Vierfach-All‑Pro steht vor einer Entscheidung: Er will nach Saisonende über sein Karriereende entscheiden - idealerweise früh genug, damit die Chiefs sich auf die Zukunft vorbereiten können. Auch Analyst Stephen A. Smith sieht den Zeitpunkt gekommen, da Kelce privat wie beruflich neue Wege offenstehen könnten.

Emotionale Momente im Stadion

Kelce genoss den Einzug durch den Tunnel mit seiner ikonischen Bogen‑und‑Pfeil-Geste vor einer festlichen Kulisse - vielleicht zum letzten Mal.

In der Suite verfolgten seine Verlobte Taylor Swift sowie seine Mutter das Spiel - emotionale Begleiter in einem bewegenden Abend.

Statistik und historische Bedeutung

In 97 Heimspielen im Arrowhead Stadium fing Kelce insgesamt 645 Pässe - inklusive Playoffs - und rangiert damit hinter Jerry Rice und Larry Fitzgerald auf Platz drei der meisten Receptions in einem Stadion seit der AFL‑NFL‑Fusion.

Für das Saisonfinale in Las Vegas fehlen ihm nur noch zehn Yards, um die Marke von 13 000 Karriere‑Receiving‑Yards zu knacken und seine aktive Serie mit mindestens einem Catch pro Spiel auf 191 Partien auszubauen.

Kelce-Entscheidung noch nicht getroffen

Chiefs-Coach Andy Reid und DT Chris Jones äußerten sich respektvoll über Kelces Karriere und ließen zugleich Hoffnung auf ein weiteres Jahr aufblitzen. Kelce selbst betonte, die Entscheidung gemeinsam mit Familie und Organisation treffen zu wollen - ein Zeichen für seine Verbundenheit mit dem Team.