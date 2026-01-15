John Harbaugh kurz vor Unterschrift bei New York Giants

SPORT1 15.01.2026 • 13:24 Uhr Die New York Giants stehen kurz vor der Verpflichtung von Trainer John Harbaugh. Der Super-Bowl-Coach soll den NFL-Traditionsklub wieder stabilisieren.

Die New York Giants arbeiten intensiv daran, John Harbaugh als neuen Head Coach zu verpflichten. Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet hat, stehen beide Seiten kurz vor einer Einigung.

Harbaugh soll bereit sein, das Angebot aus New York anzunehmen. Nach Informationen aus dem Umfeld der Gespräche verlief das erste Treffen positiv, weitere Gespräche sind angesetzt. Die Giants erhöhen damit spürbar den Druck, ihren Wunschkandidaten schnell unter Vertrag zu nehmen.

Der 63-Jährige war zuvor 18 Spielzeiten Head Coach der Baltimore Ravens. Mit einer Bilanz von 180 Siegen und 113 Niederlagen führte er die Franchise konstant in die Playoffs und gewann den Super Bowl der Saison 2012. In der vergangenen Woche endete seine Zeit in Baltimore nach dem Verpassen der Playoffs.

Giants setzen auf Erfahrung

In New York würde Harbaugh auf ein Team treffen, das in den vergangenen zwei Spielzeiten nur sieben Siege holte. Brian Daboll wurde im November entlassen, Mike Kafka führte die Giants in den letzten sieben Spielen als Interimscoach. Die Hoffnung der Verantwortlichen: Ein erfahrener Sieger-Coach soll die sportliche Talfahrt stoppen.

Der Klub führte zahlreiche Gespräche mit weiteren Kandidaten, darunter Mike McCarthy, Raheem Morris und Antonio Pierce. Auch virtuelle Interviews gehörten zum Prozess. Dennoch galt Harbaugh von Beginn an als der prominenteste Name auf dem Markt.

Dass sich mehrere Teams um Harbaugh bemühten, überrascht nicht. Berichten zufolge meldeten sich kurz nach seiner Entlassung gleich sieben Franchises. Harbaugh konnte sich seine Optionen genau ansehen und die Gespräche weitgehend selbst steuern.

Roster und Draft als Schlüssel

Für Harbaugh spielen vor allem die sportlichen Rahmenbedingungen eine Rolle. Die Giants verfügen mit Rookie-Quarterback Jaxson Dart über ein Talent, das abseits der Struktur gefährlich ist und damit gut zu Harbaughs Offensivvorstellungen passt. Zudem hält New York den fünften Pick im kommenden Draft.

Finanziell bieten die Giants ebenfalls Spielraum. Für die kommende Offseason werden rund 20 Millionen US-Dollar Cap Space erwartet, mit möglichen Einsparungen deutlich mehr. Langfristig ist der Klub flexibel aufgestellt und kann den Kader gezielt verstärken.