NFL-Team feuert Erfolgscoach

SPORT1 07.01.2026 • 07:44 Uhr Die Baltimore Ravens feuern Headcoach John Harbaugh zwei Tage nach dem Verpassen der NFL-Playoffs.

Paukenschlag in der NFL! Die Baltimore Ravens trennen sich nach dem endgültigen Verpassen der Playoffs von ihrem Erfolgscoach John Harbaugh.

Ein verfehltes 44-Yard-Field Goal in letzter Sekunde kostete Baltimore nicht nur den Sieg im Division-Duell mit Rivale Pittsburgh Steelers (24:26), sondern besiegelte auch das erste Playoff-Aus seit 2021 - und nun das Ende der Ära Harbaugh.

Größte Erfolgsgeschichte endet

Der 64 Jahre alte Harbaugh ist der erfolgreichste Coach der Franchise-Historie. Seit 2008 stand er 18 Jahre an der Seitenlinie, fuhr 193 Siege bei 124 Niederlagen ein, gewann sechs AFC-North-Titel und holte mit Joe Flacco den Triumph in Super Bowl XLVII.

League-weit hat nur ein Dutzend Trainer mehr Erfolge vorzuweisen. Doch seit jenem Titel gelang Baltimore lediglich ein Conference-Finaleinzug: mit dem zweimaligen MVP Lamar Jackson standen unter Harbaugh bloß drei Playoff-Siege zu Buche.

Schwache Saison, lauter Gegenwind

Experten hatten die Ravens als Topfavorit auf die Vince Lombardi Trophy gesehen, doch am Ende stand eine 8:9-Bilanz - erst die dritte Negativ-Saison unter Harbaugh. Im heimischen M&T Bank Stadium reichte es gar nur zu drei Siegen, Vereinsminusrekord.

Nach dem 10:44-Debakel gegen Houston hallten Buh-Rufe durchs Stadion, die Ränge blieben zusehends leer. Besonders heftig kritisiert wurde der Coach nach dem 24:28 gegen New England, als Runningback Derrick Henry in den letzten zwölf Minuten ohne einen einzigen Carry blieb, obwohl Baltimore zweistellig geführt hatte.

Harbaugh ligaweit beliebt

Erst im vergangenen Frühjahr hatte Harbaugh bis 2028 verlängert. Nun gilt er als Wunschkandidat mehrerer Teams mit offenem Head-Coach-Posten - seine Bilanz und sein Ruf als Kulturveränderer sind nach wie vor erstklassig.