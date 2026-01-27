Bills finden offenbar neuen Coach

SID 27.01.2026 • 18:21 Uhr Die Buffalo Bills haben wohl einen Nachfolger für Sean McDermott gefunden.

Nach der Trennung von Sean McDermott haben sich die Buffalo Bills aus der National Football League (NFL) laut eines Medienberichts für eine interne Lösung entschieden und Joe Brady als neuen Headcoach engagiert.

Der bisherige Offensive Coordinator des Klubs soll nach Angaben der NFL-Insider Ian Rapoport, Tom Pelissero und Mike Garafolo einen Fünfjahresvertrag erhalten.

McDermott führte die Bills achtmal in die NFL-Playoffs

McDermott, der die Bills in neun Jahren achtmal in die Playoffs geführt hatte, war nach dem Aus in der Divisional Round bei den Denver Broncos (30:33 n.V.) entlassen worden.

Unter der Regie des 51-Jährigen schaffte es das Team um Star-Quarterback Josh Allen nie zum Super Bowl. Bereits zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren war für die Bills im Viertelfinale Schluss.