NFL: Überraschung nach Drama - Topteam wirft Erfolgscoach raus

Die Buffalo Bills haben sich von Head Coach Sean McDermott getrennt. Nach neun Spielzeiten endet damit eine der erfolgreichsten, aber letztlich unvollendeten Trainer-Ären der Franchise. General Manager Brandon Beane bleibt im Amt und soll die Suche nach einem Nachfolger maßgeblich begleiten.
Topteam wirft Erfolgscoach raus
Auslöser war das erneute Playoff-Aus: Buffalo verlor im AFC Divisional Round mit 30:33 gegen die Denver Broncos. Es war bereits das vierte Scheitern in der Divisional Round innerhalb der vergangenen fünf Spielzeiten - ein Muster, das trotz hoher Erwartungen nicht durchbrochen werden konnte.
McDermott verlässt die Bills mit einer Regular-Season-Bilanz von 98 Siegen bei 50 Niederlagen sowie einer 8:8-Bilanz in den Playoffs. Von 2020 bis 2024 gewann Buffalo fünf AFC-East-Titel in Serie, in der aktuellen Saison reichte es nur zu Platz zwei hinter den New England Patriots.
Bills: Erfolge ohne Krönung
Der jüngste Rückschlag verlängerte eine historische Durststrecke: Die Bills warten weiterhin auf ihre erste Super-Bowl-Teilnahme seit den vier verlorenen Endspielen von 1990 bis 1993. Zudem hält Buffalo nun den NFL-Rekord für die meisten Siege in einem Sieben-Jahres-Zeitraum ohne Super-Bowl-Einzug - inklusive Playoffs sind es 91.
Trotz konstanter Regular-Season-Erfolge und eines starken Kaders blieb der ganz große Durchbruch aus. Die Verantwortlichen ziehen nun die Reißleine, um dem Team eine neue Richtung zu geben.