NFL: Überraschung nach Drama - Topteam wirft Erfolgscoach raus

SPORT1 19.01.2026 • 16:31 Uhr Nach neun Jahren endet die Ära Sean McDermott in Buffalo. Trotz Erfolgen reichte es nie zum großen Wurf.

Die Buffalo Bills haben sich von Head Coach Sean McDermott getrennt. Nach neun Spielzeiten endet damit eine der erfolgreichsten, aber letztlich unvollendeten Trainer-Ären der Franchise. General Manager Brandon Beane bleibt im Amt und soll die Suche nach einem Nachfolger maßgeblich begleiten.

Auslöser war das erneute Playoff-Aus: Buffalo verlor im AFC Divisional Round mit 30:33 gegen die Denver Broncos. Es war bereits das vierte Scheitern in der Divisional Round innerhalb der vergangenen fünf Spielzeiten - ein Muster, das trotz hoher Erwartungen nicht durchbrochen werden konnte.

McDermott verlässt die Bills mit einer Regular-Season-Bilanz von 98 Siegen bei 50 Niederlagen sowie einer 8:8-Bilanz in den Playoffs. Von 2020 bis 2024 gewann Buffalo fünf AFC-East-Titel in Serie, in der aktuellen Saison reichte es nur zu Platz zwei hinter den New England Patriots.

Bills: Erfolge ohne Krönung

Der jüngste Rückschlag verlängerte eine historische Durststrecke: Die Bills warten weiterhin auf ihre erste Super-Bowl-Teilnahme seit den vier verlorenen Endspielen von 1990 bis 1993. Zudem hält Buffalo nun den NFL-Rekord für die meisten Siege in einem Sieben-Jahres-Zeitraum ohne Super-Bowl-Einzug - inklusive Playoffs sind es 91.