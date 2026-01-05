NFL-Abschied? Travis Kelce bezieht Stellung - neue Arbeitgeber buhlen schon

SID 05.01.2026 • 07:04 Uhr Der Superstar der Kansas City Chiefs hat womöglich sein letztes Spiel bestritten. "Wir werden sehen".

Superstar Travis Kelce hat seine Zukunft in der National Football League (NFL) offen gelassen. Der Tight End der Kansas City Chiefs, lange Jahre kongenialer Partner von Quarterback Patrick Mahomes, sagte nach dem 12:14 bei den Las Vegas Raiders, er wolle sich erst „meiner Familie widmen, um herauszufinden, wie es weitergeht“.

Der 36-Jährige, verlobt mit Pop-Megastar Taylor Swift und dreimal Super-Bowl-Champion, hatte in seiner 14. NFL-Saison die Play-offs bereits verpasst.

NFL-Star Kelce von mehreren TV-Sendern umworben

Nach dem Spiel in Las Vegas wurde Kelce in der Kabine von all seinen Mitspielern umarmt, ließ sich danach aber nichts Konkretes zu seiner Zukunft entlocken. „Wer weiß?“, sagte er, „entweder trifft es mich jetzt schnell oder ich brauche etwas Zeit. Wir werden sehen.“