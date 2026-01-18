Newsticker
NFL-Playoffs live im Free-TV, Stream & Ticker: New England Patriots - Houston Texans

NFL: Texans bei Patriots gefordert

Die NFL-Playoffs gehen mit den nächsten beiden spannenden Duellen in der Divisional Round weiter. Schaffen es die Patriots ins Championship-Spiel?
Die New England Patriots liefern bei ihrem Playoff-Auftakt in der NFL eine bemerkenswerte Defensiv-Gala. Justin Herbert und die Los Angeles Chargers sind chancenlos.
SPORT1
Die NFL-Playoffs gehen mit den nächsten beiden spannenden Duellen in der Divisional Round weiter. Schaffen es die Patriots ins Championship-Spiel?

Teil zwei der Divisional Round: Vier Teams kämpfen noch um ein Ticket für das NFL-Halbfinale. Los geht es am Sonntag mit dem Heimspiel der New England Patriots gegen die Houston Texans.

Der Kickoff der Partie ist für 21 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

So können Sie die NFL-Playoffs live verfolgen:

  • TV: RTL
  • Stream: RTL+, DAZN

Die Texans stehen zum dritten Mal in Folge im Spiel der Divisional Round, aber ins Championship-Game der AFC hat es die Franchise in insgesamt sechs Anläufen bisher nie geschafft.

Der große Trumpf dürfte die Verteidigung sein. Gerade durch die Luft lassen die Texans nur 4,8 Yards pro Versuch zu - Bestwert in der NFL.

Das Pass Game der Patriots um Quarterback Drake Maye ist derweil das drittbeste der Liga - Spannung ist also programmiert.

NFL-Playoffs: Bears oder Rams?

Im finalen Spiel der Divisional Round stehen sich die Los Angeles Rams und die Bears in Chicago gegenüber. Die Teams müssen sich wohl auf frostige Temperaturen im Minusbereich einstellen - was vor allem für die Rams, die aus dem deutlich wärmeren Kalifornien anreisen, eine Hürde darstellen könnte.

Wie ESPN schreibt, hat Matthew Stafford, Quarterback der Rams, noch nie ein Spiel gewonnen, bei dem die Temperaturen auf unter -6 Grad gefallen sind.

Für die Bears wird es derweil vor allem darum gehen, ihr zuletzt etwas erlahmtes Run Game wieder in Schwung zu bringen. Der Sieger der Partie wird ins Championship-Spiel der NFC einziehen.

