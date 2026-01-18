NFL-Playoffs live im Free-TV, Stream & Ticker: New England Patriots - Houston Texans

SPORT1 18.01.2026 • 18:00 Uhr Die NFL-Playoffs gehen mit den nächsten beiden spannenden Duellen in der Divisional Round weiter. Schaffen es die Patriots ins Championship-Spiel?

Teil zwei der Divisional Round: Vier Teams kämpfen noch um ein Ticket für das NFL-Halbfinale. Los geht es am Sonntag mit dem Heimspiel der New England Patriots gegen die Houston Texans.

Der Kickoff der Partie ist für 21 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

So können Sie die NFL-Playoffs live verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+, DAZN

Die Texans stehen zum dritten Mal in Folge im Spiel der Divisional Round, aber ins Championship-Game der AFC hat es die Franchise in insgesamt sechs Anläufen bisher nie geschafft.

Der große Trumpf dürfte die Verteidigung sein. Gerade durch die Luft lassen die Texans nur 4,8 Yards pro Versuch zu - Bestwert in der NFL.

Das Pass Game der Patriots um Quarterback Drake Maye ist derweil das drittbeste der Liga - Spannung ist also programmiert.

NFL-Playoffs: Bears oder Rams?

Im finalen Spiel der Divisional Round stehen sich die Los Angeles Rams und die Bears in Chicago gegenüber. Die Teams müssen sich wohl auf frostige Temperaturen im Minusbereich einstellen - was vor allem für die Rams, die aus dem deutlich wärmeren Kalifornien anreisen, eine Hürde darstellen könnte.

Wie ESPN schreibt, hat Matthew Stafford, Quarterback der Rams, noch nie ein Spiel gewonnen, bei dem die Temperaturen auf unter -6 Grad gefallen sind.

Die NFL live im Free-TV bei RTL - und im Stream bei DAZN oder dem Game Pass