NFL-Playoffs live im TV, Livestream und Ticker: Buffalo Bills - Denver Broncos und mehr

Noch zwei Partien bis zum Super Bowl: In den Playoffs der NFL steht die Divisional Round auf dem Programm. Acht Teams, vier Duelle und ein großer Traum: Der vorletzte Schritt auf dem Weg zum Spiel der Spiele.
Playoffs: Bestehen Bills in Denver?
Den Auftakt eines langen NFL-Wochenendes machen die Buffalo Bills, die bei den Denver Broncos antreten müssen. Das Team von Star-Quarterback Josh Allen spielt um 22.30 Uhr deutscher Zeit im Empower Field at Mile High.
So können Sie die NFL-Playoffs live verfolgen:
- TV: RTL
- Stream: RTL+, DAZN
Die Broncos haben in der regulären Saison nur ein Spiel vor heimischem Publikum verloren. Unter anderem ihre aggressive Defensive (68 Sacks) könnte Allen und Co. einige Probleme machen. Zumal der Bills-QB zuletzt angeschlagen war.
NFL-Playoffs: Stoppen die Seahawks die 49ers erneut?
Das zweite Spiel des Tages fällt nach deutscher Zeit bereits auf den Sonntag. Die Seattle Seahawks empfangen die San Francisco 49ers um 2 Uhr.
Die beiden Teams kennen sich bestens, haben sie doch erst vor zwei Wochen gegeneinander gespielt. In ihrem bislang letzten Spiel kassierten die 49ers eine 3:13-Pleite. ESPN sprach von einem „defensiven Meisterwerk“ der Seahawks.
Ein Fragezeichen stand bis zuletzt hinter Seattle-Quarterback Sam Darnold, sein Trainer Mike Macdonald rechnete aber mit einem Einsatz des angeschlagenen Spielmachers.
In den weiteren Partien treten die New England Patriots bei den Houston Texans an (Sonntag, 21 Uhr), den Abschluss machen die Chicago Bears mit einem Heimspiel gegen die Los Angeles Rams (Montag, 0.30 Uhr).