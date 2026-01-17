NFL-Playoffs live im TV, Livestream und Ticker: Buffalo Bills - Denver Broncos und mehr

SPORT1 17.01.2026 • 19:30 Uhr Josh Allen und die Buffalo Bills treten in den NFL-Playoffs gegen die Denver Broncos an. Auch in der Nacht auf Sonntag steigt ein Kracher in der Divisional Round.

Noch zwei Partien bis zum Super Bowl: In den Playoffs der NFL steht die Divisional Round auf dem Programm. Acht Teams, vier Duelle und ein großer Traum: Der vorletzte Schritt auf dem Weg zum Spiel der Spiele.

Den Auftakt eines langen NFL-Wochenendes machen die Buffalo Bills, die bei den Denver Broncos antreten müssen. Das Team von Star-Quarterback Josh Allen spielt um 22.30 Uhr deutscher Zeit im Empower Field at Mile High.

So können Sie die NFL-Playoffs live verfolgen:

TV: RTL

Stream: RTL+, DAZN

Die Broncos haben in der regulären Saison nur ein Spiel vor heimischem Publikum verloren. Unter anderem ihre aggressive Defensive (68 Sacks) könnte Allen und Co. einige Probleme machen. Zumal der Bills-QB zuletzt angeschlagen war.

NFL-Playoffs: Stoppen die Seahawks die 49ers erneut?

Das zweite Spiel des Tages fällt nach deutscher Zeit bereits auf den Sonntag. Die Seattle Seahawks empfangen die San Francisco 49ers um 2 Uhr.

Die beiden Teams kennen sich bestens, haben sie doch erst vor zwei Wochen gegeneinander gespielt. In ihrem bislang letzten Spiel kassierten die 49ers eine 3:13-Pleite. ESPN sprach von einem „defensiven Meisterwerk“ der Seahawks.

Die NFL live im Free-TV bei RTL - und im Stream bei DAZN oder dem Game Pass

Ein Fragezeichen stand bis zuletzt hinter Seattle-Quarterback Sam Darnold, sein Trainer Mike Macdonald rechnete aber mit einem Einsatz des angeschlagenen Spielmachers.