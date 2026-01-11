NFL-Playoffs live: Wildcard-Weekend mit Eagles und Patriots live im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 11.01.2026 • 16:00 Uhr Die NFL-Playoffs gehen in die nächste Runde. Auch von Sonntag auf Montag stehen wieder drei Partien auf dem Programm.

Das Wildcard-Weekend in der NFL geht weiter: In den Playoffs stehen drei weitere Spiele um den Einzug in die Divisional Round an.

Den Auftakt machen dabei die Jacksonville Jaguars, die die Buffalo Bills um 19 Uhr deutscher Zeit empfangen.

NFL-Playoffs: So können Sie das Wildcard-Weekend live verfolgen

TV: RTL

RTL Stream: RTL+, DAZN

Weiter geht es dann mit dem Duell des Titelverteidigers Philadelphia Eagles mit den San Francisco 49ers. Hier ist der Kickoff für 22.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Ein weiteres Ticket für die nächste Runde spielen letztlich die New England Patriots und die Los Angeles Chargers aus. Wer auch dieses Spiel sehen will, muss lange wach bleiben, es wird erst am Montag um 2.15 Uhr deutscher Zeit ausgetragen. Alle Spiele werden von RTL im Free-TV übertragen.

NFL-Playoffs im Überblick:

Sonntag, 19 Uhr: Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills

Sonntag, 22.30 Uhr: Philadelphia Eagles - San Francisco 49ers

Montag, 02.15 Uhr: New England Patriots - Los Angeles Chargers

Dienstag, 02.15 Uhr: Pittsburgh Steelers - Houston Texans

NFL: Wer schafft es in den Super Bowl?

Die Fans dürfen sich auf durchaus ungewöhnliche Playoffs freuen. Zum ersten Mal seit geraumer Zeit gibt es keinen klaren Favoriten auf den Gewinn des Super Bowls.

Selbst der letztjährige Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles gilt nicht als erster Anwärter auf die Vince Lombardi Trophy. „Wenn wir auf diese Gruppe von Teams schauen, ist es schwer, irgendjemanden abzuschreiben“, sagte der langjährige Superstar Brady in seinem Vorhersage-Clip bei Instagram und ergänzte: „Wann war das letzte Mal, dass wir in die Playoffs gegangen sind und das gesagt haben?“

Die Jacksonville Jaguars und Bradys Ex-Team, die New England Patriots, sorgten während der regulären Saison für fast märchenhafte Aufstiege. Die beiden Teams hatten in der Vorsaison mit je 13 Niederlagen krachend die Playoffs verpasst und gewannen nun ihre Division mit 13 (Jacksonville) bzw. sogar 14 (New England) Siegen.