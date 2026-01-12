NFL: Superstar erleidet Horror-Verletzung

Vincent Wuttke 12.01.2026 • 06:56 Uhr San Francisco wahrt die Chance auf den Super Bowl. Ein Superstar erleidet eine Horror-Verletzung.

Der Traum vom Super Bowl lebt. Doch die San Francisco 49ers haben ihren Sieg in den NFL-Playoffs gegen die Philadelphia Eagles teuer bezahlt. Tight End George Kittel zog sich einen Achillessehnenriss im rechten Bein zu. Beim 23:19-Sieg gegen Titelverteidiger Philadelphia Eagles konnte der Superstar kaum noch helfen.

Kittle, der in seiner langen Karriere noch nie Meister wurde und seit Jahren auf seiner Position zu den Besten seines Fachs gehört, wird nun auch für einen Großteil, wenn nicht sogar die gesamte nächste Saison ausfallen.

Im Zweiten Viertel fing der Tight End einen Pass von seinem Quarterback Brock Purdy und wurde vom Gegenspieler an der Seitenlinie zu Boden gedrückt. Die Szene sah harmlos aus. Doch Kittle stand nicht wieder auf.

Stattdessen musste er wenig später mit einem Kart vom Feld gefahren werden. Der 32-Jährige bewies einmal mehr seinen besonderen Charakter. Er applaudierte den Teamkollegen, munterte sie auf und verabschiedete sich damit.

Kittle fehlt lange

„Dieses Team hat das ganze Jahr über den Charakter von George Kittle verkörpert“, sagte Teamkollege Christian McCaffrey. „Er ist das Herz und die Seele dieses Teams. Das ist ein schwerer Verlust. Wenn er nicht spielt, bedeutet das viel. Wenn man einen solchen Anführer verliert, verliert man ihn aber nie wirklich, denn seine Präsenz ist immer noch in dieser Umkleidekabine zu spüren. Seine Energie ist immer noch hier.“

Nach Defensive End Nick Bosa und Linebacker Fred Warner ist Kittle bereits der dritte Anführer, der bei San Francisco lange ausfällt.

Doch auch arg gebeutelt findet das Team in dieser Spielzeit immer wieder Wege zum Erfolg. Gegen Philadelphia überzeugte Receiver Damarcus Robinson mit 111 Yards nach Passfängen und einem Touchdown.