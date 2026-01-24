Große NFL-Personalie geklärt!

SPORT1 24.01.2026 • 21:14 Uhr Die Steelers haben einen Nachfolger für den langjährigen Coach Mike Tomlin gefunden. Es ist ein prominenter Weggefährte des über seine Zukunft sinnierenden Aaron Rodgers.

Die Pittsburgh Steelers haben ihren neuen Head Coach gefunden - und kehren dabei zu ihren Wurzeln zurück. Wie ESPN berichtet, einigten sich die Verantwortlichen der NFL-Franchise auf den 62-jährigen Pittsburgher Mike McCarthy.

Er wird erst der vierte Cheftrainer der Traditions­franchise seit 1969. Die Entscheidung fiel nur elf Tage, nachdem der langjährige Head Coach Mike Tomlin nach neunzehn Spielzeiten überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte.

NFL: McCarthy übernimmt Steelers

Nach Tomlins Abschied führte Besitzer Art Rooney II Videogespräche mit insgesamt sieben Kandidaten. Drei davon wurden anschließend persönlich in der Teameinrichtung vorstellig: Brian Flores (Minnesota Vikings, Defensive Coordinator), McCarthy und Anthony Weaver (Miami Dolphins, Defensive Coordinator). Ausschlaggebend für McCarthy war laut Klubkreisen vor allem seine Erfahrung - ein klarer Bruch mit der bisherigen Steelers-Philosophie, ausschließlich junge, erstmals beförderte Coaches zu installieren.

McCarthy bringt einen glänzenden Lebenslauf mit. In der Saison 2010/11 führte er die Green Bay Packers zum Super Bowl-Triumph und coachte dort dreizehn Jahre lang Aaron Rodgers. Nach fünf Spielzeiten bei den Dallas Cowboys verließ er die Franchise Ende 2024, weil man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Die Saison 2025 pausierte McCarthy, ehe nun der Ruf aus seiner Heimat kam.