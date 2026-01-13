War es das endgültig? Bitterer Abend für NFL-Star Rodgers

SID 13.01.2026 • 06:16 Uhr Im letzten Spiel der Wildcard-Runde erlebt Steelers-Quarterback Aaron Rodgers einen bitteren Abend. Es könnte sein letzter in der NFL gewesen sein.

Die Houston Texans haben das Viertelfinale der Playoffs in der NFL erreicht - und damit vielleicht die Karriere von Quarterback-Altstar Aaron Rodgers beendet.

Houston gewann am Montag das letzte Spiel der Wildcard-Runde bei den Pittsburgh Steelers am Ende souverän mit 30:6, in der Divisional Round treten sie nun bei den New England Patriots an.

„Ich werde keine emotionalen Entscheidungen treffen“, sagte Rodgers, 42, gleich nach dem Spiel zu seiner sportlichen Zukunft: „Es ist enttäuschend, hier zu sitzen und die Saison ist vorbei. Ich werde einfach Abstand gewinnen und dann die richtigen Gespräche führen.“

Rodgers kann nicht aufspielen

Rodgers und die Steelers scheiterten vor eigenem Publikum vor allem an der Defensive der Texans, die den Quarterback insgesamt viermal sackte und im vierten Viertel gleich zwei Touchdowns nach Ballverlusten erzielte.

Rodgers brachte bei 33 Versuchen nur 17 Pässe an den Mann und warf für lediglich 146 Yards. Auch sein Gegenüber C.J. Stroud (21 aus 32, 250 Yards) erwischte keinen glänzenden Abend, wurde aber von seiner Defense aufgefangen.

Super-Bowl-Sieger von 2011

Für Rodgers war es ein bitterer Abend, es könnte sein letzter Auftritt in der NFL gewesen sein. Die Steelers hatten den Super-Bowl-Sieger von 2011 vor der Saison nach zwei schwachen Jahren bei den New York Jets verpflichtet, Rodgers führte das Team dann überraschend zum ersten Division-Titel seit 2020.