NFL: Super Bowl live im Free-TV und Stream: New England Patriots - Seattle Seahawks

SPORT1 08.02.2026 • 18:00 Uhr Die New England Patriots und die Seattle Seahawks kämpfen um den Sieg im Super Bowl.

Das Megaevent ist hier! Die New England Patriots und die Seattle Seahawks messen sich im Duell um den Super Bowl LX. Kickoff ist um in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Gespielt wird dieses Mal im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien.

NFL: So können Sie den Super Bowl live im Free-TV verfolgen

TV: RTL

Stream: DAZN, NFL Game Pass

Im Mittelpunkt des Spektakels dürften wie so häufig die Quarterbacks stehen - diesmal zwei Stars, die auf recht unterschiedlichen Wegen bis ins Spiel der Spiele vorgestoßen sind.

NFL-Stars beim Super Bowl: Darnold vs Maye

Zum einen ist da Sam Darnold. Der Spielmacher der Seattle Seahawks war einst die Lachnummer der Liga, als er im Oktober 2019 - übrigens bei einem Spiel gegen die Patriots - davon sprach, überall Geister zu sehen.

Darnold hat seine Geister mittlerweile vertrieben. „Welch eine Karriere“, staunt sogar Drake Maye, der in Santa Clara die Bälle für die Patriots werfen wird. Bei ihm handelt es sich um einen gänzlich anderen Typen.

Maye ist ein „Dual Threat Quarterback“, also einer, der passen und selbst laufen kann, gelehrig, ruhig, wie es die Coaches lieben. Ein 23-Jähriger, der nach zehn Jahren Beziehung sein Highschool-Sweetheart geheiratet hat.

Er muss die Last aller Quarterbacks bei den Patriots tragen: Im übertragenen Sinne schaut immer Tom Brady mit seinen sieben Ringen über die Schulter.

Was passiert bei der Halftime-Show

Aber natürlich ist ein Super Bowl so viel mehr als nur zwei Quarterbacks. Mit großer Spannung wird wie so häufig auch die Halftime-Show erwartet, der im politisch aufgeheizten Klima der USA diesmal vielleicht noch mehr Beachtung entgegenkommen wird.

Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, kommt aus Puerto Rico und wird in der Halbzeit auftreten. Der Latin-Trap-Superstar ist äußerst regierungskritisch, bei den Grammys gewann er zuletzt den Preis für das beste Album und rechnete in seiner Dankesrede mit US-Präsident Donald Trump ab. „ICE raus!“, rief er: „Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen, wir sind Menschen. Und wir sind Amerikaner.“