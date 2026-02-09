NFL: Seattle-Star mit historischer Gala im Super Bowl

Vincent Wuttke 09.02.2026 • 06:44 Uhr Jason Myers rückt im Super Bowl in den Fokus. Der Seattle-Star stellt einen Rekord auf.

Jason Myers rückte im Super Bowl in den Fokus. Denn: Der Kicker der Seattle Seahawks führte sein Team mit einer historischen Gala zum 29:13 gegen die New England Patriots im Super Bowl.

Der 34-Jährige war dabei der Erfolgsgarant mit fünf verwandelten Field Goals. Das schaffte in 59 Jahren vor ihm noch niemand im Endspiel der NFL!

NFL: Myers wird im Super Bowl zum entscheidenden Faktor

Aus 33 Yards verwandelte Myers im ersten Viertel souverän zum 3:0. Im zweiten Abschnitt folgte von ihm der Treffer zum 6:0 aus 39 Yards. Wenig später legte er auch noch aus 41 Yards das 12:0 nach.

In der zweiten Hälfte krönte der Rechtsfuß seine überragende Leistung fünf Minuten vor Abpfiff dann aus 26 Yards zum 22:7.

Einen Fehlversuch leistete sich Myers nicht. Auch bei den Extrapunkten nach den Touchdowns von AJ Barner und Uchenna Nwosu leistete sich der Altmeister keine Schwäche und machte damit 17 der 29 Zähler seiner Mannschaft.

Myers krönt seine NFL-Karriere

Mit 17 Punkten gegen die Patriots hat Myers nun 206 Punkte in der gesamten Saison erzielt. Das schaffte vor ihm niemand. Er ist sogar der einzige Spieler, der jemals mehr als 200 Punkte in einer Spielzeit erzielt hat.

Für Myers ist es die Krönung einer langen Karriere. Seit 2015 ist der Kicker in der NFL. Drei Jahre spielte er bei den New York Jets, dann ging es für eine Spielzeit zu den Jacksonville Jaguars.

Im Sommer 2019 kam Myers schließlich zu den Seahawks und ist seitdem gesetzt. In seiner elften Spielzeit gab es nun den ersten Titel für ihn.