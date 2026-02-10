Raiders holen Kubiak: "Ein unglaublicher Trainer"

SID 10.02.2026 • 10:01 Uhr Der bisherige Offensive Coordinator von Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks wird erstmals Headcoach in der NFL.

Nach dem Super-Bowl-Triumph mit den Seattle Seahawks zieht es Offensive Coordinator Klint Kubiak wie erwartet zu den Las Vegas Raiders und Miteigentümer Tom Brady. Der 38-Jährige wird neuer Headcoach bei der Franchise aus der National Football League (NFL), das gaben die Raiders auf ihrer Homepage bekannt. Kubiak hatte bereits nach dem Finalsieg der Seahawks über die New England Patriots in Santa Clara/Kalifornien (29:13) entsprechende Medienberichte bestätigt. Laut ESPN erhält der neue Cheftrainer einen Fünfjahresvertrag.

"Er ist ein unglaublicher Trainer. Es war mir eine Ehre, diese Saison mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte Seattles Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba: "Wir werden ihn vermissen." Die Raiders dürften sich auf einen "besonderen" Menschen freuen, "der das Spiel versteht und alles für den Sieg gibt". Kubiak werde in Las Vegas "Großartiges leisten", meinte Seahawks-Quarterback Sam Darnold.