Hauchdünne Entscheidung! NFL verkündet MVP

SPORT1 06.02.2026 • 05:46 Uhr Die Wahl zum MVP der NFL-Saison wird zu einer äußerst knappen Entscheidung. Am Ende darf sich Rams-Quarterback Matthew Stafford freuen.

Hauchdünne Entscheidung im Rennen um den MVP der NFL! Quarterback Matthew Stafford hat die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler gewonnen. Der 37 Jahre alte Spielmacher der Los Angeles Rams setzte sich bei der Wahl des MVP (Most Valuable Player) denkbar knapp gegen Quarterback Drake Maye von den New England Patriots durch.

Anders als Maye, der in der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr) gegen die Seattle Seahawks um den Titel spielt, schaffte es Stafford mit seinen Rams nicht in den Super Bowl.

Stafford MVP - engste Entscheidung seit 2003

Er erhielt 24 von 50 Stimmen, auf Maye entfielen 23. Damit handelt es sich um die engste MVP-Entscheidung seit 2003, als sich Peyton Manning und Steve McNair den Award teilten.

Auf den weiteren Plätzen folgten Josh Allen von den Buffalo Bills und San Franciscos Running Back Christian McCaffrey. Stafford führte die Liga in der regulären Saison mit 4707 Passing-Yards und 46 Touchdowns an.

Die Rams hatten den Einzug in den Super Bowl verpasst, als sie im NFC Championship Game den Seahawks mit 27:31 unterlagen.

NFL: Vrabel als Coach des Jahres ausgezeichnet

Bei der NFL-Gala in San Francisco wurde zudem Patriots-Head-Coach Mike Vrabel als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Der frühere Profi, dem diese Ehre schon 2021 als Coach der Tennessee Titans zuteil geworden war, führte das Team in seiner ersten Saison als Chef nach zwei schwachen Jahren direkt in den Super Bowl.

Seattles Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba wurde als Offensivspieler der Saison geehrt, Defensive End Myles Garrett von den Cleveland Browns nach seinem Sack-Rekord als bester Defensivspieler.

In die Hall of Fame aufgenommen wurde unter anderem der frühere Quarterback Drew Brees (San Diego Chargers, New Orleans Saints). Trainerlegende Bill Belichick, der mit den Patriots sechsmal den Super Bowl gewonnen hatte, ging bei seinem ersten Anlauf leer aus.

-----