St. Brown spielt mit Detroit Lions beim NFL Game in München

SPORT1 24.02.2026 • 14:02 Uhr Die NFL verkündet das erste Team des kommenden Munich Games. Deutsche Fans haben Grund zur Freude.

Die NFL hat bekannt gegeben, dass die Detroit Lions eines der beiden Teams beim kommenden NFL Munich Game sein werden.

Das Spiel in München wird 2026 eines von insgesamt neun internationalen Spielen auf vier Kontinenten, in sieben Ländern und acht Stadien sein – und wird im Stadion des FC Bayern München ausgetragen. Als Teil einer mehrjährigen Vereinbarung finden 2026 und 2028 NFL Regular Season Games in München statt.

„Deutschland ist mit der größten Fangemeinde Europas ein zentraler Markt für die internationalen Wachstumsambitionen der NFL“, sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Germany: „Wir freuen uns sehr, die Detroit Lions beim 2026 NFL Munich Game begrüßen zu dürfen – und in Zusammenarbeit mit den Lions, dem FC Bayern München und der Stadt München freuen wir uns darauf, den Fans in der Region in der NFL Saison 2026 ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.“

In einer Online-Medienrunde, an der SPORT1 teilnahm, erklärte Steinforth: „Die Lions haben für das Spiel sehr große Ambitionen und scharren schon seit zwei, drei Jahren mit den Hufen, weil sie unbedingt in Deutschland spielen wollen. Sie haben intern auch versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass sie das erste teilnehmende Team sein werden.“

Detroit Lions freuen sich auf leidenschaftliche deutsche Fans

„Wir freuen uns sehr, in der Saison 2026 international und insbesondere in München zu spielen“, ergänzte Rod Wood, Präsident und CEO der Detroit Lions: „Als Organisation haben wir viel in den deutschen Markt investiert und freuen uns darauf, vor unseren leidenschaftlichen deutschen Fans zu spielen.“

Auch Amon-Ra St. Brown, Wide Receiver der Lions hat einen besonderen Bezug zu Deutschland: „Seitdem ich in die Liga gekommen bin, war es mein Traum, einmal im Heimatland meiner Mutter, Deutschland, zu spielen“, sagte St. Brown. „Ich kann es kaum erwarten, vor den unglaublichen Fans zu spielen, die ich durch meine Besuche und Football-Camps in diesem Land kennengelernt habe. Ihre Unterstützung mir gegenüber und die große Verbundenheit der deutschen Fans mit den Lions ist inspirierend. Ich freue mich darauf, dass unser Team den Football aus Detroit auf internationaler Ebene präsentieren kann“, führte er weiter aus.

Steinforth fügte über die Bedeutung des deutschen Stars an: „Amon-Ra hat eine ganz zentrale Bedeutung. Er war der erste aktive Spieler, der hier nach unserem aktiven Schritt in den deutschen Markt schon 2022 in Deutschland zu Besuch war. Da war er ganz am Anfang seiner NFL-Karriere und ist mit seiner Mutter rübergekommen und hat hier die Werbetrommel gerührt. Er war also von Tag an unserer Seite.“

Münchner OB begrüßt Besuch aus Amerika

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter freut sich sehr, ein so traditionsreiches Team wie die Detroit Lions in München begrüßen zu dürfen: „Dieses nächste NFL-Spiel wird einmal mehr zeigen, dass München eine hervorragende Bühne für internationalen Spitzensport ist – leidenschaftlich, weltoffen und voller Begeisterung. Die Spiele der NFL International Series haben München bereits 2022 und 2024 in eine begeisterte Football-Metropole verwandelt."

Er hofft auf eine ähnlich gute Stimmung wie beim letzten NFL-Spiel in der Allianz Arena. „Wenn in der Münchner Arena wieder zehntausende Fans gemeinsam feiern, spürt man diese besondere Energie des Sports – unvergessen bleibt für viele Münchner*innen der Moment, als das gesamte Stadion ‚Country Roads‘ gesungen hat – ein Gänsehaut-Erlebnis, das weit über das Spiel hinausgewirkt hat“, sagte der SPD-Politiker.

Der Gegner der Lions sowie das Datum und der Kickoff werden bekannt gegeben, wenn der vollständige NFL-Spielplan für 2026 im Frühjahr veröffentlicht wird.