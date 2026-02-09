Super Bowl: Paar heiratet in Halftime-Show

SID 09.02.2026 • 05:33 Uhr Bad Bunny lädt ein Paar ein, sich während seines Auftritts trauen zu lassen - stilecht nach einem Heiratsantrag.

Die New York Times erfuhr aus dem Umfeld des puertoricanischen Superstars, dass die Zeremonie auf dem Rasen des Stadions von Santa Clara echt war.

Demnach habe das Paar Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, ursprünglich auf seine Hochzeit eingeladen. Der Sänger drehte den Spieß um: Er bot dem Paar an, live in seiner Show zu heiraten.

NFL: Paar heiratet während des Super Bowl

Zunächst war während des Auftritts ein Heiratsantrag des späteren Bräutigams auf Knien zu sehen, später eine Szene mit Brautkleid und einem Geistlichen: „Sie sind nun verheiratet und dürfen sich küssen.“