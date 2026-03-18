American Football: Deutsches Top-Talent wechselt zur NFL Academy

Das deutsche American-Football-Talent Arved Mohr wechselt zur NFL Academy nach Großbritannien. Das hat der 15-Jährige in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben.
Deutscher wechselt zur NFL Academy
Immer mehr deutsche Talente träumen von einer Karriere in der NFL. Ein junger Quarterback kommt dem Schritt in die USA einen kleinen Schritt näher.
„Nach einigen großartigen Gesprächen mit Clayton Turner und Steve Hagen gebe ich hiermit offiziell bekannt, dass ich in den kommenden Jahren die NFL Academy durchlaufen werde“, erklärte Mohr auf Instagram.
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Mohr gilt als eines der vielversprechendsten Quarterback-Talente Deutschlands und wurde 2025 mit der deutschen U15-Nationalmannschaft Europameister im Flag Football.
NFL Academy will Talente in die USA bringen
Die NFL Academy wurde 2019 mit dem Ziel ins Leben gerufen, um europäische Talente für einen möglichen Wechsel in die USA vorzubereiten.
Seit 2022 findet das Programm, das auch auf schulische Ausbildung an einem College setzt, im britischen Loughborough statt.
Ein deutsches Positivbeispiel ist Bryan Winter, der nach dem Durchlaufen der Academy bei Rhein Fire in der ELF landete.