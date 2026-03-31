Super Bowl 2029 kehrt nach Las Vegas zurück – NFL macht’s offiziell

Der Super Bowl kehrt nach Las Vegas zurück. Wie die National Football League (NFL) nach der Jahreshauptversammlung mit den Eigentümern mitteilte, soll der Super Bowl LXIII (63) 2029 im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders stattfinden.
Spielort für Super Bowl LXIII verkündet
Das Spektakel kehrt in die Wüste von Nevada zurück. Das entschied die NFL auf ihrer Jahreshauptversammlung in Phoenix.
2024 war der Super Bowl erstmals in Las Vegas
Schon 2024 war Las Vegas Ausrichter des wichtigsten Footballspiels des Jahres, damals besiegten die Kansas City Chiefs die San Francisco 49ers 25:22.
Goodell schwärmt vom Super Bowl
„Super Bowl LVIII hat eindrucksvoll gezeigt, welch großartige Dimensionen, welche Energie und welche Gastfreundschaft die Stadt globalen Events verleiht“, wird NFL-Commissioner Roger Goodell zitiert. Man freue sich darauf, 2029 „ein noch besseres Erlebnis zu schaffen“.
Der Super Bowl der kommenden Saison wird am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium im Großraum Los Angeles ausgetragen, für 2028 hat Atlanta den Zuschlag erhalten.
