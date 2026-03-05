NBA: Ein Sensations-Comeback steht bevor

SPORT1 05.03.2026 • 20:23 Uhr Boston-Star Jayson Tatum steht weniger als zehn Monate nach einem Achillessehnenriss vor seinem Saisondebüt gegen Dallas.

Jayson Tatum steht vor seinem mit Spannung erwarteten Comeback in der NBA.

Der Superstar der Boston Celtics soll am Freitagabend gegen die Dallas Mavericks im TD Garden sein Saisondebüt geben. Das berichtete ESPN-Insider Shams Charania am Donnerstag.

Rückkehr nach Achillessehnenriss

Weniger als zehn Monate nach seinem Achillessehnenriss in Spiel vier der Eastern-Conference-Halbfinalserie gegen die New York Knicks ist der Forward laut Quellen „ready to go“. Die finale Entscheidung will Tatum dem Team vor der Partie mitteilen.

Der sechsmalige All-Star hatte sich keine 24 Stunden nach der Verletzung operieren lassen und seitdem akribisch an seinem Comeback gearbeitet. Am Dienstag wurde er 28 Jahre alt. In seiner Vita stehen fünf All-NBA-Nominierungen, darunter vier First-Team-Auswahlen in Serie von 2022 bis 2025, sowie zwei olympische Goldmedaillen.

Celtics trotzen dem Umbruch

Seine mögliche Rückkehr begleitet Boston die gesamte Saison. Nach den Abgängen von Kristaps Porzingis und Jrue Holiday via Trade sowie Al Horford und Luke Kornet in der Free Agency war vielfach von einem „gap year“ die Rede. Coach Joe Mazzulla widersprach früh.

„Vielleicht muss ich komplett anders coachen als im Jahr davor“, sagte Mazzulla bereits im Oktober. „Früher hattest du ein älteres, erfahreneres Roster mit vier oder fünf All-Stars. Der Prozess ist jetzt ein anderer.“

Der neue Prozess funktioniert: Angeführt von Jaylen Brown, der im MVP-Rennen mitmischt, rangieren die Celtics vor dem Duell mit Dallas auf Platz zwei der Eastern Conference und steuern erneut auf eine 50-Siege-Saison zu. Auch Derrick White und Payton Pritchard liefern konstant, junge Kräfte wie Neemias Queta, Jordan Walsh, Baylor Scheierman und Rookie Hugo Gonzalez haben den nächsten Schritt gemacht.

Minutenlimit zum Start?

Nun gilt es, Tatum behutsam zu integrieren. Nach knapp einem Jahr ohne NBA-Spielpraxis ist zunächst mit einem Minutenlimit zu rechnen. Der Spielplan kommt Boston entgegen: Die nächsten zwölf Partien finden ohne Back-to-Back statt - erst am 29. und 30. März wartet die nächste Doppelbelastung.