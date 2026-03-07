NFL: Blockbuster-Trade! Star-Verteidiger wechselt Team

Philipp Schmidt 07.03.2026 • 08:37 Uhr Blockbuster-Trade in der NFL: Mit Maxx Crosby wechselt einer der begehrtesten Defensivspieler das Team und verändert die Kräfteverhältnisse in der Liga schlagartig.

Die Baltimore Ravens haben den wohl größten Trade in ihrer Franchise-Historie getätigt und verstärken sich mit Star-Verteidiger Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders. Dies berichtetet ESPN. Für den fünfmaligen Pro-Bowler erhalten die Raiders Erstrundenpicks für die Jahre 2026 und 2027.

Um den Deal abzuschließen, muss der Defensive End noch physische Untersuchungen abschließen, dies ist erst zum Start des neuen NFL-Ligajahres ab Mittwoch möglich. Schon jetzt ist klar: Crosby wird die zuletzt schwächelnde Verteidigung der Ravens auf einen Schlag deutlich verbessern. Baltimore hatte in der vergangenen Saison die Playoffs verpasst und sich daraufhin vom langjährigen Head Coach John Harbaugh getrennt.

Auch den Dallas Cowboys wurde großes Interesse an Crosby nachgesagt, diese waren dem Vernehmen nach jedoch nur bereit, einen Erst- und einen Zweitrundenpick für den 28-Jährigen zu bezahlen. Die Ravens hingegen änderten ihre Herangehensweise der vergangenen Jahre und opferten hochkarätiges Draftkapital. Letztmals hatten sie vor 14 Jahren nicht über den eigenen Erstrundenpick verfügt.

NFL: Kompletter Neustart bei den Raiders

Für Crosby machen sie nun eine Ausnahme – aus einem guten Grund: Kein Spieler kommt seit 2019 auf mehr Quarterback-Pressures als Crosby (360). An Teamerfolg war mit den Raiders dennoch nicht zu denken, nur 2021 gelang der Einzug in die Playoffs. Auch die vergangene Saison, vor der Crosby einen neuen, 106,5 Millionen Dollar schweren Dreijahresvertrag unterschrieb, brachte mit einer Bilanz von 3-14 nicht die erhoffte Wende.

Während Crosby mit den Ravens nun endlich einen tiefen Playoff-Lauf hinlegen will, heißt es bei den Raiders alles auf Anfang. Sie besitzen im kommenden Draft den First Overall Pick, den 14. Pick sowie einen weiteren Erstrundenpick im Jahr 2027. Als klarer Nummer-eins-Pick wird Quarterback und Heisman-Gewinner Fernando Mendoza gehandelt.