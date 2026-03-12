NFL: Crosby meldet sich nach Trade-Chaos

SPORT1 12.03.2026 • 10:14 Uhr Der Deal stand, doch die Ravens ziehen beim bereits vermeldeten Trade für Maxx Crosby die Reißleine. Der NFL-Star meldet sich nun mit einer eindeutigen Botschaft zurück.

Die Las Vegas Raiders und die Baltimore Ravens hatten sich bereits auf einen spektakulären Trade geeinigt: Edge Rusher Maxx Crosby sollte für zwei First-Round-Picks, darunter den vierzehnten Pick im Draft 2026, nach Baltimore wechseln. Doch in letzter Minute zogen die Ravens die Reißleine. Jetzt hat sich der NFL-Star erstmals selbst zu Wort gemeldet.

„Alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Glaub nichts, was du hörst, und nur die Hälfte von dem, was du siehst. Ich bin ein Raider. Ich bin zurück. Lasst es krachen“, schrieb der dreimalige Pro Bowler nach 24 Stunden des Schweigens in den sozialen Medien.

Deutlicher kann eine Loyalitätsbekundung kaum ausfallen – ein klares Signal an mögliche Interessenten, die laut ESPN bereits bei den Raiders angeklopft haben sollen.

Die Aussagen von Crosby fielen dabei nur wenige Tage, nachdem der Verteidiger ein 13-minütiges Video veröffentlichte, in dem er sich emotional von Las Vegas verabschiedete und seine Aufregung über den Wechsel ausdrückte.

„Ich weiß, es gibt keine Garantien, aber ich werde alles geben, um einen Titel nach Baltimore zu holen. Ich kann’s kaum erwarten, in die Stadt zu kommen und alle zu treffen“, verkündete Crosby am Dienstag und offenbarte noch, dass er sich bereits in Baltimore befinde. Inzwischen wendeten sich die Ereignisse vollständig.

Sorgen um Crosbys Knie: Ravens lassen Trade nach Medizincheck platzen

Als offizielle Begründung für das Trade-Drama um Crosby wurden Bedenken bezüglich dessen operierten linken Knies, die sich beim Medizincheck in Maryland offenbart haben sollen, angeführt.

Crosby hatte sich im Januar einem Eingriff am Meniskus unterzogen. Schon im Herbst war klar, dass eine Operation nötig sein würde, trotzdem spielte der 28-Jährige, bis die Raiders ihn für die letzten beiden Partien der vergangenen Saison aus dem Verkehr zogen – sehr zu seinem Ärger.

Laut Agent CJ LaBoy liegt der Genesungsplan „sogar vor dem Zeitplan“, Crosby arbeite bereits im Trainingszentrum der Raiders an seinem Comeback.

Ravens schlagen anderweitig zu - Las Vegas rüstet weiter auf

Nur Stunden nach dem Rückzug des Trades suchte Baltimore Ersatz und einigte sich mit dem früheren Bengals-Pass-Rusher Trey Hendrickson auf einen Vier-Jahres-Vertrag über 112 Millionen US-Dollar. Der amtierende AFC-Champion hält damit dennoch einen elitären Edge Rusher im Kader, während Crosby in der Wüste bleibt.

Trotz des Rückschlags arbeiten auch die Raiders weiterhin intensiv am Kader für die neue Saison. Offiziell vermeldet wurden bereits die Deals für Cornerback Eric Stokes (drei Jahre, 30 Millionen Dollar), Edge Rusher Malcolm Koonce (ein Jahr, 11 Millionen) und Linebacker Nakobe Dean (drei Jahre, 36 Millionen) sowie der Trade für Cornerback Taron Johnson.

Hinzu kommen laut ESPN Verträge mit Center Tyler Linderbaum (drei Jahre, 81 Millionen, davon 60 garantiert), Linebacker Quay Walker (drei Jahre, 40,5 Millionen), Edge Rusher Kwity Paye (drei Jahre, 48 Millionen) und Wide Receiver Jalen Nailor (drei Jahre, 35 Millionen).