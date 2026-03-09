NFL: Alles Infos und Entwicklungen rund um den Start der Free Agency im Liveticker - Hammer um Super-Bowl-Held

SPORT1 09.03.2026 • 17:55 Uhr Der Super Bowl ist erst wenige Wochen her, da beginnt bereits die Transferphase in der NFL. SPORT1 begleitet die Free Agency ab dem 9. März um 18 Uhr im Ticker.

Zwar beginnt die neue Saison in der NFL erst in fast einem halben Jahr, doch schon ab dem 9. März wird es für die Verantwortlichen der Teams ernst.

Ab 18 Uhr deutscher Zeit dürfen Verträge mit Spielern geschlossen werden. SPORT1 begleitet die Free Agency im Ticker.

+++ Hammer um Super-Bowl-Held +++

Die Seattle Seahawks führte Kenneth Walker III erst Anfang Februar zur Meisterschaft. Nun hat er das Kapitel bei der Franchise aber geschlossen und schließt sich den Kansas City Chiefs an.

Das verkündete die NFL auf ihren Kanälen in den Sozialen Medien, nachdem bereits zahlreiche Experten berichtet hatten. Bei den Chiefs trifft er auf Superstar Patrick Mahomes und wohl auch auf Tight End Travis Kelce, der wohl weitermacht.

Runningback Walker III hatte im Super Bowl gegen die New England Patriots mit 135 Yards überragt und wurde zum MVP des Finals gekürt.

Der Vertrag des 25-Jährigen lief aus. Wie lang sein neues Arbeitspapier gültig ist und welches Gehalt winkt, war trotz der Meldepflicht noch unklar.

Denn erst ab 18 Uhr deutscher Zeit dürfen die Teams offiziell mit Spielern verhandeln. Wenig später wurde verkündet, dass Walker III für drei Jahre unterschreibt und 45 Millionen US-Dollar kassiert.

+++ Kelce trifft wohl Entscheidung +++

Superstar Travis Kelce geht mit den Kansas City Chiefs offenbar in seine 14. Saison in der National Football League (NFL). Dies berichtete der US-Sportsender ESPN und auch die NFL verkündete dies auf seinen eigenen Kanälen in den Sozialen Medien.

Der dreimalige Super-Bowl-Champion traf die Entscheidung demnach kurz vor Beginn der Free Agency in der NFL.

Bis zuletzt hatte der 36-Jährige seine Zukunft offen gelassen. Anfang Januar hatte er gesagt, dass er sich erst seiner Familie widmen wolle, „um herauszufinden, wie es weitergeht“.

+++ Nächster Star weg! Ausverkauf in Miami +++

Die Miami Dolphins treiben den kompletten Neuaufbau voran. Nach der Entlassung ihres Star-Quarterbacks Tua Tagovailoa und dem Rausschmiss von Ausnahme-Receiver Tyreek Hill muss nun der nächste Topstar gehen.

Jüngstes Opfer des Umbruchs ist Minkah Fitzpatrick. Er wird im Tausch für einen Siebtrundenpick im Draft 2026 an die New York Jets abgegeben.

Damit wird der 29 Jahre alte Safety zum Schnäppchen. Immerhin wurde er bereits fünf Mal in seiner Karriere in den Pro Bowl berufen und gilt seit Jahren als einer der besten Spieler seiner Position.