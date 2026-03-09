NFL: Star-Quarterback entlassen!

SID 09.03.2026 • 14:20 Uhr Nach sechs Jahren ist für Tua Tagovailoa in Miami Schluss. Der Schritt ist teuer für die Franchise.

Nach sechs Jahren ist für Franchise-Quarterback Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins Schluss. Der Klub aus der National Football League (NFL) trennt sich vom Hawaiianer, der im Draft 2020 von Miami an Position fünf ausgewählt worden war. Das gaben die Dolphins am Montag bekannt.

„Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns darauf konzentrieren, den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders zu fördern und eine starke Grundlage für dieses Team zu schaffen, während wir daran arbeiten, ein dauerhaft erfolgreiches Team aufzubauen“, wird General Manager Jon-Eric Sullivan in einen Team-Statement zitiert.

Durch den teuren Schritt fließen in den kommenden zwei Spielzeiten insgesamt 99 Millionen Dollar in die Bilanz für die Gehaltsobergrenze ein, stehen also nicht anderweitig zur Verfügung.

NFL: Tua unterschrieb Rekord-Vertrag

Tagovailoa, der in seiner NFL-Karriere wegen zahlreicher Gehirnerschütterungen immer wieder Pausen einlegen musste, hatte im Juli 2024 für vier Jahre und 212,4 Millionen Dollar bei den Dolphins bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert - eine Rekordsumme für die Franchise.

Der 28-Jährige hatte seine Position als Starting Quarterback in den letzten drei Hauptrundenspielen der abgelaufenen Saison verloren. Mit dem Abschied kommt es zum großen Umbruch in Miami, Anfang Januar hatte sich der Klub nach vier Jahren von Headcoach Mike McDaniel getrennt. Die zweimaligen Champions (1973, 1974) warten seit über 50 Jahren auf einen Super-Bowl-Sieg.