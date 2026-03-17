NFL: Hochkaräter als Mahomes-Ersatz

SPORT1 17.03.2026 • 10:22 Uhr Die Kansas City Chiefs einigen sich mit den New York Jets und traden für Justin Fields. Solange Patrick Mahomes weiter an seinem Comeback arbeitet, soll der ehemalige Jet die Offensive stabilisieren.

Die Kansas City Chiefs reagieren auf die unklare Situation um Patrick Mahomes und sichern sich Justin Fields als neuen Backup-Quarterback. Wie mehrere US-Medien berichten, schicken die Chiefs als Ausgleich einen Sechstrunden-Pick 2027 zu den New York Jets.

Um den Trade zu ermöglichen, übernehmen die Jets mit 7 Millionen US-Dollar den Großteil von Fields’ garantiertem Gehalt für 2026, Kansas City zahlt die restlichen 3 Millionen US-Dollar.

Der 27-Jährige Fields wollte ESPN-Berichten zufolge zu den Chiefs wechseln und galt in New York nach der Verpflichtung von Geno Smith als entbehrlich. Smith war erst vergangene Woche in einem Trade von den Las Vegas Raiders zu den Jets zurückgekehrt.

Mahomes kämpft weiter um Comeback

Hintergrund des Deals ist die unklare Comeback-Situation von Patrick Mahomes. Der neunmalige Pro-Bowler hatte sich im Dezember einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und musste operiert werden. Bislang sind die Updates zu seinem Reha-Stand sehr positiv. Ob er pünktlich zum Saisonstart wieder fit sein wird, ist aber weiter ungewiss.

Coach Andy Reid lobte zuletzt den enormen Reha-Einsatz seines Star-Quarterbacks. Mahomes mache „jeden Tag Fortschritte“. Der bisherige Ersatz-Spieler Gardner Minshew schloss sich letzte Woche den Arizona Cardinals an. Daher ist der Trade von Fields keine allzu große Überraschung. Fields soll vor allem in der Offseason und im Training große Teile der Offense organisieren.

Fields vor Neustart in Kansas City

Für Fields endet damit ein weiteres schwieriges Kapitel. In seiner einzigen Saison bei den Jets hatte er als Starter eine Bilanz von zwei Siegen und sieben Niederlagen. Im November wurde er dann nach einem 0:7-Start zwischenzeitlich gebencht und kam auf 1.259 Passing Yards sowie sieben Touchdowns.

Ursprünglich war der 27-Jährige ein Erstrundenpick der Chicago Bears im Draft 2021. Dort zeigte er aber nicht die gewünschten Leistungen, weshalb er nach drei Jahren zu den Pittsburgh Steelers wechselte. Nach einer Saison war dort aber auch schon wieder Schluss und Fields schloss sich den Jets an.