NFL-Rekordvertrag: Star-Receiver bleibt beim Champion

SPORT1 23.03.2026 • 15:48 Uhr Die Seattle Seahawks machen Jaxon Smith-Njigba zum bestbezahlten Wide Receiver der NFL-Geschichte.

Die NFL hat einen neuen Rekordhalter: Jaxon Smith-Njigba hat sich mit dem amtierenden Super-Bowl-Champion aus Seattle auf eine vierjährige Vertragsverlängerung über 168,6 Millionen US-Dollar geeinigt. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Das neue Arbeitspapier spült dem 24-Jährigen im Schnitt 42,15 Millionen US-Dollar pro Jahr in die Kasse – mehr als jedem anderen Passempfänger zuvor. Über 120 Millionen US-Dollar davon sind garantiert.

Smith-Njigba wird damit langfristig an die Franchise gebunden, nachdem die Seahawks erst vor wenigen Tagen die Fifth-Year-Option für 2027 im Wert von rund 23,85 Millionen US-Dollar gezogen hatten.

NFL: Smith-Njigba übertrifft Chase

Mit dem Deal übertrifft Seattle den bisherigen Branchenprimus Ja’Marr Chase deutlich. Der Star von den Cincinnati Bengals kassiert im Schnitt 40,25 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Smith-Njigba hatte bereits im Februar selbstbewusst erklärt: „Ich glaube, dass ich es verdiene, der Bestbezahlte auf meiner Position zu sein.“ Nun ist klar: Die Seahawks teilen diese Einschätzung.

Der Offensive Player of the Year lieferte in der vergangenen Saison historische Zahlen. Mit 1.793 Receiving Yards führte er die NFL an, fing 119 Pässe und erzielte zehn Touchdowns.

Seahawks verlängerten mit Shaheed

Auch in den Playoffs war auf ihn Verlass: In drei Spielen sammelte er 199 Yards und zwei Touchdowns – ein entscheidender Faktor auf dem Weg zum Titelgewinn.

Seattle investiert damit massiv in den eigenen Kern. Bereits im Januar erhielt Left Tackle Charles Cross eine vierjährige Verlängerung über 104,4 Millionen US-Dollar.

Zudem band der Champion Wide Receiver Rashid Shaheed mit einem Drei-Jahres-Vertrag über 51 Millionen US-Dollar.