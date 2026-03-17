NFL: San Francisco holt Receiver-Star

SPORT1 17.03.2026 • 10:09 Uhr Die San Francisco 49ers verstärken sich mit einem weiteren Wide Receiver. Der 29-jährige Christian Kirk unterschreibt für ein Jahr.

Die San Francisco 49ers treiben den Umbau ihres Wide-Receiver-Corps weiter voran und sichern sich Christian Kirk von den Houston Texans. Wie mehrere US-Medien berichten, erhält der 29-Jährige einen Einjahresvertrag, der ihm ein Gehalt von bis zu 6 Millionen US-Dollar einbringen soll.

Zusammen mit dem zuvor verpflichteten Mike Evans und Ricky Pearsall soll Kirk die neue Starter-Riege auf der Receiver-Position bilden. Kirk stand in der vergangenen Saison bei den Houston Texans unter Vertrag, nachdem er zuvor drei Jahre für die Jacksonville Jaguars und vier Spielzeiten für die Arizona Cardinals aufgelaufen war.

In 13 Spielen kam er in der vergangenen Saison nur auf 28 Catches für 239 Yards und einen Touchdown.

Seine beste Saison spielte Kirk in Jacksonville. Damals gelangen ihm 84 Receptions für 1108 Yards und acht Touchdowns. An diese Karrierebestwerte konnte er aber aufgrund verschiedener Verletzungen in den vergangenen Jahren nicht mehr anknüpfen.

49ers richten sich auf Receiver-Position neu aus

Die Verpflichtung ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung der 49ers. Bereits zu Beginn der Free Agency hatten sie Receiver Mike Evans mit einem Dreijahresvertrag über 42,4 Millionen US-Dollar ausgestattet.

Gleichzeitig stehen mehrere bekannte Namen vor dem Abschied oder haben das Team bereits verlassen. General Manager John Lynch erklärte im Januar, es sei „sicher zu sagen“, dass Brandon Aiyuk sein letztes Spiel für die 49ers absolviert habe. Eine Trennung gilt als Formsache. Grund für die Trennung soll das Verhalten Aiyuks nach seiner Knieverletzung gewesen sein. Er soll sich vom Team ferngehalten und bei seiner Reha geschludert haben.

Auch Kendrick Bourne wird das Team verlassen. Der 30-Jährige unterschrieb inzwischen bei den Arizona Cardinals. Neben ihm fand auch Skyy Moore ein neues Team. Er wird in der neuen Saison für die Green Bay Packers auflaufen. Bei Jauan Jennings steht eine Einigung noch aus. Die Niners versuchten ihn bereits im Sommer langfristig zu binden, doch seine finanziellen Forderungen überschritten schon damals die Möglichkeiten von San Francisco.

Kirk neben Evans und Pearsall als Slot-Option

Kirk bringt die Erfahrung aus acht NFL-Saisons mit. In seiner Karriere sammelte der ehemalige Zweitrunden-Pick 432 Receptions für 5.415 Yards und 30 Touchdowns.