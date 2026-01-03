Dieser NFL-Saga droht ein hässliches Ende

Vincent Wuttke , Samuel Kucza 03.01.2026 • 09:46 Uhr Spielt Brandon Aiyuk nie mehr für die San Francisco 49ers? Eine Beziehung, die vor einer großen Zukunft stand, ist wohl nicht mehr zu kitten.

Verspielt mit Brandon Aiyuk einer der talentiertesten Receiver der NFL gerade seine Karriere? Nach einer langen Saga droht nun ein bitteres Ende. Er verpasst die restliche Saison, nachdem die San Francisco 49ers schon Ende des Jahres 2025 entschieden haben, ihn auf die „Left Squad“-Liste zu setzen.

Es verdichten sich somit die Anzeichen, dass Aiyuk nie wieder für die Franchise spielt.

Die 49ers strichen zuletzt sogar die garantierten Zahlungen in Höhe von rund 26 Millionen Dollar aus Brandon Aiyuks Vertrag für 2026, weil der Spieler bei Teammeetings und Pflichtveranstaltungen nicht anwesend war.

Aiyuk, der sich in Week 7 der vergangenen Saison einen Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss im rechten Knie zugezogen hatte, hat ganz offensichtlich mit seinem Team gebrochen. Dabei hat er noch einen laufenden Vertrag bis 2028 bei den Kaliforniern und sollte für den Zeitraum 120 Millionen Dollar bekommen!

Eine Kündigung würde der Franchise durch fällige Strafzahlungen somit massig Geld kosten, weshalb sich die Bosse in einer Zwickmühle befinden.

49ers erhalten Klarheit durch Entscheidung

Die 49ers wollen den Ballfänger nun aber offiziell nicht mehr in der Nähe der Mannschaft haben. Der Schritt erfolgte vor allem aufgrund des Verhaltens von Aiyuk, denn langfristig verletzte Spieler werden üblicherweise auf die „Injured Reserve List“ gesetzt.

Durch die formelle Kaderabmeldung ist Aiyuk für alle verbleibenden Spiele gesperrt, ein Einsatz im verbleibenden Spiel in der Regular Season oder den Playoffs ist somit ausgeschlossen.

Diese Entscheidung verschafft der Franchise nun Klarheit für den restlichen Saisonverlauf. Das Trainerteam kann sich vollständig auf Alternativen konzentrieren.

Denn trotz vieler Star-Ausfälle ist der Playoff-Einzug längst beschlossene Sache. Mit einem Sieg gegen die Seattle Seahawks in der Nacht auf Sonntag ist sogar noch der Gewinn der NFC und ein Freilos in der ersten Playoff-Runde möglich.

NFL-Zukunft von Aiyuk offen

Das liegt auch daran, dass sich in Abwesenheit von Aiyuk neue Receiver in den Fokus gespielt haben - wie Ricky Pearsall oder Jauan Jennings. Zudem werden Runningback Christian McCaffrey und Tight End George Kittle stark in das Passspiel eingebunden.

Es scheint offensichtlich, dass die 49ers Aiyuk für den Erfolg nicht unbedingt brauchen. Der Star steht deshalb sportlich wie vertraglich vor einer ungewissen Zukunft.

Im Umfeld der 49ers gilt es inzwischen zumindest als recht wahrscheinlich, dass der Receiver nach dieser Saison nicht mehr im Trikot des Franchise auflaufen wird.