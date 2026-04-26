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Bitterer NFL-Draft für Heisman-Finalist

Bittere Draft-Schmach für College-Star

Bitterer hätte der NFL-Draft für Diego Pavia nicht laufen können. Der Quarterback veranstaltet eine Party mit Freunden und Familie, wird dann aber nicht ausgewählt.
Quarterback Fernando Mendoza gilt beim NFL-Draft als Favorit auf den ersten Pick durch die Las Vegas Raiders. Kansas-Coach Lance Leipold ist von den Qualitäten des Spielmachers überzeugt.
Daniel Höhn
Bitterer hätte der NFL-Draft für Diego Pavia nicht laufen können. Der Quarterback veranstaltet eine Party mit Freunden und Familie, wird dann aber nicht ausgewählt.

Quarterback Diego Pavia von den Vanderbilt Commodores hatte alles für eine Draft-Party geplant. Er lud Freunde und Familie ein, in der Hoffnung, einen Anruf zu erhalten. Letztlich fiel die Party ins Wasser.

Pavia wurde nicht gedraftet und war damit seit 2014 der erste Heisman-Trophy-Finalist, der nicht von einer der NFL-Franchises ausgewählt wurde. Zuletzt passierte dies Jordan Lynch vor zwölf Jahren.

Pavia geht beim Draft leer aus

Dabei hat Pavia eine gute College-Saison hinter sich. Der 24-Jährige überzeugte vor allem mit seinem Laufspiel und konnte von guten Anspieloptionen profitieren, darunter auch der von den Philadelphia Eagles gedraftete Tight End Elijah Stowers.

Bei der Wahl zum Gewinner der renommierten Heisman Trophy landete er hinter Fernando Mendoza (Nummer-1-Pick der Las Vegas Raiders, Anm.d.Red.) auf Platz zwei.

Ein NFL-Team konnte er dennoch nicht von sich überzeugen. Nun könnte er als Undrafted Free Agent zu einem Team stoßen, doch auch hier wurden ihm unmittelbar nach dem Draft zunächst andere QB-Optionen vorgezogen.

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