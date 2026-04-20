Historischer Vertrag in der NFL

SPORT1 20.04.2026 • 20:01 Uhr Die Dallas Cowboys machen Brandon Aubrey mit sieben Mio. US-Dollar pro Jahr zum bestbezahlten Kicker der NFL-Geschichte.

Die Dallas Cowboys setzen ein klares Zeichen – und zwar auf der Spezialisten-Position! Brandon Aubrey erhält eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und steigt damit zum bestbezahlten Kicker der NFL-Geschichte auf. Der Deal hat ein Gesamtvolumen von 28 Millionen US-Dollar, das entspricht sieben Millionen pro Jahr. 20 Millionen davon sind garantiert.

Damit überholt Aubrey sowohl Houstons Ka’imi Fairbairn (6,5 Millionen pro Jahr) als auch Chiefs-Kicker Harrison Butker, der bislang die höchste Garantiesumme für einen Kicker kassierte.

Aubrey ist damit neben Quarterback Dak Prescott ein weiterer Cowboys-Spieler, der in der NFL neue Maßstäbe setzt. Prescott hatte vor der Saison 2024 einen Vierjahresvertrag mit einem Durchschnittsgehalt von 60 Millionen unterschrieben.

Vom Fußballer zum All-Pro

Der Kicker kam 2023 nach zwei Jahren in der USFL zu den Cowboys – und schrieb eine der außergewöhnlichsten Geschichten der Liga. Ursprünglich war Aubrey 2017 ein Erstrunden-Pick von Toronto FC in der Major League Soccer, hatte zuvor für Notre Dame Fußball gespielt. Einen Football hatte er bis zu seinem Wechsel in die USFL nie professionell gekickt.