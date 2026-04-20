Die Dallas Cowboys setzen ein klares Zeichen – und zwar auf der Spezialisten-Position! Brandon Aubrey erhält eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und steigt damit zum bestbezahlten Kicker der NFL-Geschichte auf. Der Deal hat ein Gesamtvolumen von 28 Millionen US-Dollar, das entspricht sieben Millionen pro Jahr. 20 Millionen davon sind garantiert.
Historischer Vertrag in der NFL
Damit überholt Aubrey sowohl Houstons Ka’imi Fairbairn (6,5 Millionen pro Jahr) als auch Chiefs-Kicker Harrison Butker, der bislang die höchste Garantiesumme für einen Kicker kassierte.
Aubrey ist damit neben Quarterback Dak Prescott ein weiterer Cowboys-Spieler, der in der NFL neue Maßstäbe setzt. Prescott hatte vor der Saison 2024 einen Vierjahresvertrag mit einem Durchschnittsgehalt von 60 Millionen unterschrieben.
Vom Fußballer zum All-Pro
Der Kicker kam 2023 nach zwei Jahren in der USFL zu den Cowboys – und schrieb eine der außergewöhnlichsten Geschichten der Liga. Ursprünglich war Aubrey 2017 ein Erstrunden-Pick von Toronto FC in der Major League Soccer, hatte zuvor für Notre Dame Fußball gespielt. Einen Football hatte er bis zu seinem Wechsel in die USFL nie professionell gekickt.
Seit seiner Ankunft in Dallas wurde Aubrey in jeder seiner drei NFL-Saisons in den Pro Bowl gewählt. Mit sechs erfolgreichen Field Goals aus mindestens 60 Yards hält er den NFL-Rekord. Seine Karrierequote: 112 von 127 Field Goals – starke 88,2 Prozent.
Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail