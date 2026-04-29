NFL-Chance für Deutschland: Trainer bei Buccaneers Academy

SPORT1 29.04.2026 • 11:40 Uhr Chance für den deutschen Football. Zwei Trainer schaffen es in die Coaching Academy der Tampa Bay Buccaneers.

Anerkennung für den deutschen Football: Mit Luca Berdelmann und Phillip Perus wurden gleich zwei Trainer aus Deutschland in die Tampa Bay Buccaneers National Coaching Academy 2026 berufen.

Wie die Buccaneers bekanntgaben, setzten sich die beiden Coaches unter mehr als 1.000 Bewerbern durch und zählen nun zu den 25 Finalisten. Die renommierte Akademie findet vom 4. bis 10. Mai im AdventHealth Training Center in Tampa statt.

Berdelmann ist aktuell als Defensive Coach bei Rhein Fire tätig und geht dort in seine zweite Saison. Zuvor arbeitete er rund acht Jahre als Trainer in seiner Heimatstadt. Perus ist Strength-&-Conditioning-Coach bei den Schwäbisch Hall Unicorns, einem der führenden Football-Programme Europas.

Weg in Richtung NFL soll geebnet werden

Die von der Glazer-Familie initiierte Academy läuft bereits zum dritten Mal und soll internationalen Coaches den Weg in Richtung NFL ebnen.

Die Teilnehmer erhalten ein Stipendium und werden unter anderem an Trainings, Meetings sowie Masterclasses mit namhaften Persönlichkeiten wie Bucs-Cheftrainer Todd Bowles, General Manager Jason Licht sowie den ehemaligen Head Coaches Bruce Arians und Tony Dungy teilnehmen.