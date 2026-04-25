NFL-Draft-Sensation: Kölner Klein zu den Texans in Runde 2

SID 25.04.2026 • 07:17 Uhr Der Tight End wechselt vom College nach Houston. Schon am zweiten Draft-Tag wird er ausgewählt.

Der Kölner Marlin Klein (23) ist im NFL-Draft überraschend früh von den Houston Texans ausgewählt worden und steht vor einer Karriere in der besten Football-Liga der Welt. Der Tight End, der zuletzt am College in Michigan gespielt hatte, wurde in der Nacht zu Samstag in der zweiten Runde an Position 59 gezogen. Die Auswahl der Talente findet in Pittsburgh statt.

Millionen-Deal bei Texans fix

Ein Wunschteam hatte Klein, der unter Experten eigentlich als Pick für die späteren Runden galt, zuvor nicht. „Meine Familie hat ihre Favoriten, aber ich gucke lieber, was passiert“, hatte er vor dem Draft im SID-Interview gesagt. Nun geht es zu den Texans, wo ihm ein Millionen-Gehalt garantiert ist. Das Team war noch nie Meister, stand aber zuletzt immerhin regelmäßig in den Playoffs.

Klein soll O-Line verstärken

Klein kämpft für die kommende Saison um einen Platz in der Offensive Line, die Verstärkung benötigt. Er gilt als relativ unerfahren, allerdings mit großem Potenzial. Bei den Michigan Wolverines war er zuletzt wie einst Football-Ikone Tom Brady Teamkapitän.

Tight End Klein zeigt Vielseitigkeit

„Ich habe gezeigt, dass ich schnell laufen kann, dass ich Bälle fangen kann. Aber viele Leute mögen, dass ich gut blocken kann. Da gibt es nicht viele Tight Ends in der NFL und am College, die beides können“, erklärte Klein seine Stärken und betonte seine Führungsqualitäten: „Was mich ausmacht, ist, wie ich mit anderen umgehe. Ich habe eine Beziehung mit denen, die mir die Wäsche oder das Frühstück machen. Viele Jungs haben mich als Vorbild gesehen.“

Kleins einziger Plan: NFL

Eine Alternative zu seinen NFL-Plänen hatte Klein, der 2019 nach dem Schulabschluss in die USA gegangen war, nach eigenen Angaben nie. „Manchmal sage ich: Reifen wechseln. Aber ich weiß es nicht. Mein Plan A war immer: Ich ziehe in die USA und schaffe es in die NFL. Und Plan B war immer, dass Plan A läuft“, sagte er.

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