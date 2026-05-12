Gegner als Brot: Chiefs überraschen mit kuriosem Post

Die NFL präsentiert ihren Spielplan zwar erst am Donnerstag, doch die Kansas City Chiefs haben schon Appetit gemacht. Auf X postete die Franchise eine „Bread Thread“ genannte Fotoreihe, in der jede kommende Partie als fantasievolles Gebäck erscheint.
Chiefs überraschen mit kuriosem Post
Noch vor dem offiziellen NFL-Spielplan sorgen die Chiefs mit einem ganz besonderen Post für Aufsehen.
Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes verletzte sich in der vergangenen Saison
© IMAGO/Icon Sportswire
Bagels für die Jets, ein Chili-Dog für die Bengals, ein Hufeisen-Laib für die Colts. Eine Sauerteig-Golden-Gate-Brücke verkörpert die 49ers, während Broncos, Raiders und Chargers als rustikale Brote auftauchen.
Chiefs-Gebäck geht viral
Die Gegnerliste steht ohnehin fest: Neben den drei AFC-West-Duellen treffen die Chiefs auf die Patriots, Jets, Cardinals, 49ers, Colts, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Falcons und Bengals.
Der Post knackte laut X binnen weniger Stunden vier Millionen Aufrufe und Zehntausende Likes. Damit führen die Chiefs den Wettstreit um kreative Schedule-Teaser fort, den 2022 ein Anime-Clip der Chargers losgetreten hatte.
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