Aaron Rodgers verlängert bei Steelers: 25-Mio-Deal perfekt!

SID 17.05.2026 • 06:47 Uhr Aaron Rodgers bleibt den Steelers wohl erhalten. Der 42-Jährige hat noch immer nicht genug von der NFL. In Pittsburgh trifft er einen alten Weggefährten.

Star-Quarterback Aaron Rodgers setzt seine Karriere in der NFL fort. Der 42 Jahre alte Spielmacher unterschreibt laut übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers. Damit geht Rodgers, viermal wertvollster Spieler der Liga und Super-Bowl-Champion 2011 mit den Green Bay Packers, im Herbst in seine 22. Saison in der National Football League.

Rodgers verlängert: Wiedervereint mit McCarthy

Im vergangenen Jahr war er zu den Steelers gewechselt. Mit der Vertragsverlängerung, die bis zu 25 Millionen Dollar wert sein soll, kommt es in Pittsburgh zu einer erneuten Zusammenarbeit zwischen Rodgers und Mike McCarthy. Der frühere Head Coach der Packers hatte im Januar das Amt bei den Steelers übernommen, nachdem Mike Tomlin nach dem Aus in der Wildcard-Runde der Playoffs zurückgetreten war.

Rodgers und McCarthy arbeiteten über viele Jahre in Green Bay zusammen und feierten im Super Bowl XLV gegen Pittsburgh gemeinsam den Titel.

McCarthy wirbt offensiv um Rodgers

Rodgers‘ sportliche Zukunft war nach dem 6:30 gegen die Houston Texans im Januar offen gewesen. Bei der krachenden Niederlage war der Routinier viermal gesackt worden. Dennoch hielten sich Spekulationen über eine weitere Saison, insbesondere nach der Verpflichtung McCarthys.