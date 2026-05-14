Neuer Deal: NFL-Star kassiert kräftig ab

SPORT1 14.05.2026 • 15:39 Uhr Running Back De’Von Achane bleibt bei den Dolphins. Eine finanziell lohnende Angelegenheit.

De’Von Achane bleibt das Herzstück des Dolphins-Backfields: Miami hat sich mit dem Running Back auf eine Vierjahres-Verlängerung über 64 Millionen US-Dollar geeinigt, die durch Boni auf 68 Millionen ansteigen kann. 32 Millionen sind dem NFL-Star garantiert.

Mit 16 Millionen US-Dollar pro Jahr (maximal 17) katapultiert sich Achane in die Gehalts-Elite seiner Position – hinter Saquon Barkley (20,6 Mio.) und Christian McCaffrey (19 Mio.), aber vor Breece Hall (15,25 Mio.).

Dass Miami jetzt Nägel mit Köpfen macht, hatte sich angekündigt: General Manager Jon-Eric Sullivan bezeichnete Achane Ende März als „sehr, sehr, sehr wichtigen Baustein“ und stellte klar, eine Verlängerung habe Priorität.

Vom Drittrundenpick zum Star

Der 24-Jährige wurde im Draft 2023 in Runde drei gepickt und war vor dem neuen Deal in sein finales Rookie-Vertragsjahr gegangen. Trotz verpasster Spiele in seiner ersten Saison explodierte Achane sofort: 800 Rushing-Yards, acht Touchdowns – bei durchschnittlich 7,8 Yards pro Lauf.