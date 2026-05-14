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Neuer Deal: NFL-Star kassiert kräftig ab

Neuer Vertrag: NFL-Star kassiert ab

Running Back De’Von Achane bleibt bei den Dolphins. Eine finanziell lohnende Angelegenheit.
Das NFL Munich Game 2026 steht fest. Wie die Liga bekanntgab, treffen die New England Patriots auf die Detroit Lions.
SPORT1
Running Back De’Von Achane bleibt bei den Dolphins. Eine finanziell lohnende Angelegenheit.

De’Von Achane bleibt das Herzstück des Dolphins-Backfields: Miami hat sich mit dem Running Back auf eine Vierjahres-Verlängerung über 64 Millionen US-Dollar geeinigt, die durch Boni auf 68 Millionen ansteigen kann. 32 Millionen sind dem NFL-Star garantiert.

Mit 16 Millionen US-Dollar pro Jahr (maximal 17) katapultiert sich Achane in die Gehalts-Elite seiner Position – hinter Saquon Barkley (20,6 Mio.) und Christian McCaffrey (19 Mio.), aber vor Breece Hall (15,25 Mio.).

Dass Miami jetzt Nägel mit Köpfen macht, hatte sich angekündigt: General Manager Jon-Eric Sullivan bezeichnete Achane Ende März als „sehr, sehr, sehr wichtigen Baustein“ und stellte klar, eine Verlängerung habe Priorität.

Vom Drittrundenpick zum Star

Der 24-Jährige wurde im Draft 2023 in Runde drei gepickt und war vor dem neuen Deal in sein finales Rookie-Vertragsjahr gegangen. Trotz verpasster Spiele in seiner ersten Saison explodierte Achane sofort: 800 Rushing-Yards, acht Touchdowns – bei durchschnittlich 7,8 Yards pro Lauf.

In 2024 legte er als Dual-Threat nach, sammelte insgesamt 1.499 Yards und zwölf Touchdowns in 17 Einsätzen. 2025 gelang ihm nach einer starken Saison erstmals der Sprung in den Pro Bowl.

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