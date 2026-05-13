NFL-Hammer: Patriots vs. Lions in München – St. Brown am 15.11

SID 13.05.2026 • 15:37 Uhr Der Kontrahent für Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions in der Allianz Arena steht fest.

Die New England Patriots werden der Gegner der Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown beim diesjährigen NFL-Gastspiel in Deutschland sein. Dies teilte die Football-Profiliga am Mittwoch mit. Die Partie in der Münchner Allianz Arena, im Herbst 2022 bereits Schauplatz des ersten „German Game“, findet am 15. November (15.30 Uhr/RTL) statt.

Patriots gegen Lions in München

Die National Football League hatte die Lions als ersten Teilnehmer der Partie bereits Ende Februar verkündet, mit Super-Bowl-Finalist New England kommt nun ein prominentes und in Deutschland populäres Team dazu. Detroits deutsch-amerikanischer Star-Receiver St. Brown (26) darf sich damit im Heimatland seiner Mutter präsentieren. Fans können sich bereits für Ticketanfragen registrieren lassen (nfl.com/munich).

„Deutschland ist ein wichtiger Markt für die globalen Wachstumsambitionen der Liga, mit fast 20 Millionen Fans hat Deutschland die größte Fangemeinde in Europa“, sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL im deutschsprachigen Raum: „Die Patriots haben eine starke Fanbase in Deutschland und treffen mit den Detroit Lions auf ein Team, das einen der besten deutschen Spieler, Amon-Ra St. Brown, nach Deutschland bringt.“