NFL-Hammer: Patriots vs. Lions in München – St. Brown am 15.11

Die New England Patriots werden der Gegner der Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown beim diesjährigen NFL-Gastspiel in Deutschland sein. Dies teilte die Football-Profiliga am Mittwoch mit. Die Partie in der Münchner Allianz Arena, im Herbst 2022 bereits Schauplatz des ersten „German Game“, findet am 15. November (15.30 Uhr/RTL) statt.
NFL: Patriots im November Lions-Gegner in München
Patriots gegen Lions in München
Die National Football League hatte die Lions als ersten Teilnehmer der Partie bereits Ende Februar verkündet, mit Super-Bowl-Finalist New England kommt nun ein prominentes und in Deutschland populäres Team dazu. Detroits deutsch-amerikanischer Star-Receiver St. Brown (26) darf sich damit im Heimatland seiner Mutter präsentieren. Fans können sich bereits für Ticketanfragen registrieren lassen (nfl.com/munich).
„Deutschland ist ein wichtiger Markt für die globalen Wachstumsambitionen der Liga, mit fast 20 Millionen Fans hat Deutschland die größte Fangemeinde in Europa“, sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL im deutschsprachigen Raum: „Die Patriots haben eine starke Fanbase in Deutschland und treffen mit den Detroit Lions auf ein Team, das einen der besten deutschen Spieler, Amon-Ra St. Brown, nach Deutschland bringt.“
Das Spiel in München ist in der im September startenden NFL-Saison eines von insgesamt neun internationalen Spielen in sieben Ländern auf vier Kontinenten. 2028 wird erneut in München gespielt, 2027 und 2029 in Berlin. Neu sind in der kommenden Saison die Spielorte Melbourne, Paris und Rio de Janeiro.
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