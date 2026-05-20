NFL-Legende Rodgers kündigt Karriereende an

SID 20.05.2026 • 21:06 Uhr Aaron Rodgers kündigt sein Karriereende an. Der Quarterback will noch eine NFL-Saison spielen, dann ist Schluss.

Star-Quarterback Aaron Rodgers geht in seine finale NFL-Saison. Das verkündete der 42-Jährige, der zuletzt einen neuen Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben hatte, am Mittwoch. „Ja, das war es“, antwortete Rodgers auf die Frage, ob dies seine letzte Spielzeit sein werde.

Ausschlaggebend für die Entscheidung sei die erneute Zusammenarbeit mit Head Coach Mike McCarthy. Der frühere Trainer der Green Bay Packers kam im Januar zu den Steelers, nachdem Mike Tomlin nach dem Aus in der Wildcard-Runde der Playoffs zurückgetreten war. Damit schließe sich der Kreis, sagte Rodgers.

„Ich dachte, das wäre es für mich in Pittsburgh gewesen“, sagte Rodgers: „Aber als die Entscheidung fiel, Mike einzustellen, begann ich mich wieder für eine Rückkehr zu öffnen.“ 2011 im Super Bowl gegen Pittsburgh hatten Rodgers und McCarthy gemeinsam den Titel gefeiert.

NFL: Rodgers wurde viermal MVP der Liga

Rodgers hatte erst am Montag seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der Routinier, viermal MVP der Liga, soll dafür bis zu 25 Millionen Dollar einstreichen.