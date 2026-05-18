NFL-Comeback: Aaron Rodgers bleibt Steelers-QB - 42 vor Saison 22

SID 18.05.2026 • 17:54 Uhr Wie das NFL-Team aus Pittsburgh am Montag mitteilte, hat der 42-Jährige einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Star-Quarterback Aaron Rodgers hat noch immer nicht genug und setzt seine Karriere in der NFL fort. Der 42-Jährige hat wie erwartet einen neuen Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben. Im Herbst geht der Spielmacher, viermal wertvollster Profi der Liga, nach langer Bedenkzeit in seine 22. NFL-Saison.

Steelers: Rodgers verlängert, McCarthy zurück

„Er ist extrem fokussiert und komplett im Tunnel“, sagte Quarterback-Coach Tom Arth in der Steelers-Mitteilung am Montag über den „wettbewerbsorientierten“ Routinier, der 2025 nach Pittsburgh gewechselt war: „Er liebt dieses Spiel. Er spielt, als wäre er immer noch zehn Jahre alt und würde im Garten herumrennen.“

Mit der Vertragsverlängerung, die bis zu 25 Millionen Dollar wert sein soll, kommt es in Pittsburgh zu einer erneuten Zusammenarbeit zwischen Rodgers und Mike McCarthy. Der frühere Head Coach der Green Bay Packers heuerte im Januar bei den Steelers an, nachdem Mike Tomlin nach dem Aus in der Wildcard-Runde der Playoffs zurückgetreten war. 2011 im Super Bowl gegen Pittsburgh hatten Rodgers und McCarthy gemeinsam den Titel gefeiert.