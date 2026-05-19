NFL: "Respektlos": Fauxpas um Superstar

SID 19.05.2026 • 15:58 Uhr Der Superstar hatte mit einer herausragenden Saison zum insgesamt zweiten Super-Bowl-Triumph der Seahawks beigetragen - und wunderte sich nun.

Die Freude über seine erste große NFL-Auszeichnung ist Footballstar Jaxon Smith-Njigba ein wenig vergangen. Der Wide Receiver von den Seattle Seahawks war im Februar als bester Offensivspieler der Saison in der National Football League ausgezeichnet worden – er erhielt aber die falsche Trophäe, wie er in einem Video auf Instagram am Dienstag zeigte.

Smith-Njigba rügt Award-Panne

„Ich möchte niemanden bloßstellen – aber das wird langsam respektlos“, sagte Smith-Njigba und zeigte dabei auf seine Trophäe, auf der „Defensive Player of the Year“ – also Defensivspieler des Jahres – geschrieben steht. Er werde den Award aber behalten, versicherte der 24-Jährige.